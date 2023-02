W Sopocie rusza specjalny program dodatkowego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci, ale też uczniów sopockich szkół oraz ich rodzin. Od 1 marca będą oni mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji z różnymi specjalistami. Cel jest jeden: zwiększyć dostęp do coraz bardziej potrzebnej pomocy.

Program udało się sfinansować dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego, co tylko wskazuje na realne zapotrzebowanie na dodatkową pomoc. Konsultacje dotyczą nie tylko psychologów, ale też psychoterapeutów, a także lekarzy psychiatrów.

To była inicjatywa mieszkańców, która została wsparta przez innych mieszkańców Sopotu, bo chyba wszyscy widzimy ogromne braki w takiej systemowej pomocy dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy wygłosowali i przeznaczyli 400 tysięcy złotych, tylko w tym roku, na wsparcie psychologiczne i psychiatryczne także. To właśnie w zakresie wsparcia psychiatrycznego są największe deficyty – mówi RMF FM Magdalena Czarzyńska - Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Szacunki są takie, że do końca roku program przełoży się na 500 dodatkowych godzin konsultacji z psychiatrami dziecięcymi i ponad 500 dodatkowych godzin spotkań z psychoterapeutami.

Do tej pory rodzice mogli skorzystać z jednorazowej konsultacji lekarskiej z lekarzem psychiatrą, teraz będą mogli skorzystać z kilku spotkań. Co najmniej. Jedna osoba może potrzebować 3 spotkań, inna 15. Sam fakt, że nie ograniczamy tych spotkań, bardzo różnicuje ofertę pomocy. Może być tak, że ktoś skorzysta z kilku spotkań, ktoś może zostać w dłuższym kontakcie - mówiła RMF FM Regina Osika, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie, realizującej program.

O szczegółach programu z Reginą Osiką, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie rozmawiał Kuba Kaługa.

Regina Osika, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie

To bezpośrednio do poradni, mieszczącej się przy ul. Władysława IV 23/25 należy się zgłaszać w tej sprawie. Co istotne uczniowie potrzebować będą zgody rodzica lub opiekuna.