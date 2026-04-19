W Łebie (woj. pomorskie) w samochodzie przerobionym na kamper doszło do wybuchu instalacji ogrzewania. Pojazd był zaparkowany. W wyniki eksplozji ranne zostały dwie osoby.

Po rannych przyleciał śmigłowiec LPR / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wybuch nastąpił w niedzielę przed godz. 11.30 przy ul. Turystycznej.

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwie ranne osoby zostały nim przetransportowane do szpitala.

Kobieta w wieku około 50 lat doznała rozległych oparzeń, obejmujących około 50 proc. powierzchni ciała - przekazał kpt. Andrzej Piechowski z KW PSP w Gdańsku. To po nią przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotiwa Ratunkowego, trafiła do szpitala w Gryficach, który specjalizuje się w leczeniu oparzeń.

Mężczyzna w podobnym wieku ma poparzoną twarz - zaznaczył kpt. Piechowski. Poszkodowany trafił do szpitala w Słupsku.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.