W Łebie (woj. pomorskie) w samochodzie przerobionym na kamper doszło do wybuchu instalacji ogrzewania. Pojazd był zaparkowany. W wyniki eksplozji ranne zostały dwie osoby.
- Informacje z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Wybuch nastąpił w niedzielę przed godz. 11.30 przy ul. Turystycznej.
Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dwie ranne osoby zostały nim przetransportowane do szpitala.
Kobieta w wieku około 50 lat doznała rozległych oparzeń, obejmujących około 50 proc. powierzchni ciała - przekazał kpt. Andrzej Piechowski z KW PSP w Gdańsku. To po nią przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotiwa Ratunkowego, trafiła do szpitala w Gryficach, który specjalizuje się w leczeniu oparzeń.
Mężczyzna w podobnym wieku ma poparzoną twarz - zaznaczył kpt. Piechowski. Poszkodowany trafił do szpitala w Słupsku.
Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.