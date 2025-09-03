Urząd Morski w Gdyni poinformował, że w tym roku przez kanał na Mierzei Wiślanej przeprawiło się tysiąc jednostek. Największy ruch w porcie Nowy Świat był od maja do września. Kanałem płynęły głównie łodzie rekreacyjne.

/ Piotr Molecki / East News

Od stycznia do końca sierpnia 2025 roku przez port Nowy Świat na Kanale Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną przeprawiły się 1002 jednostki pływające. Największe natężenie ruchu przypadło na okres od maja do końca sierpnia, kiedy to kanał pokonało aż 946 łodzi i statków.

Porównanie z poprzednimi latami

Dla porównania, w całym 2024 roku przez kanał przepłynęło 1909 statków i żaglówek, z czego aż 1427 w okresie od maja do sierpnia. W 2023 roku kapitanat portu Nowy Świat odnotował obecność 1589 jednostek, a w sezonie letnim - 978 jachtów i statków. Statystyki pokazują, że ruch na Kanale Żeglugowym utrzymuje się na wysokim poziomie, a nowa inwestycja przyciąga zarówno polskich, jak i zagranicznych żeglarzy.

Kanał przez Mierzeję Wiślaną przyciąga nie tylko polskich użytkowników. W tym roku odnotowano przeprawę 30 jednostek pod obcymi banderami. Najwięcej z nich, bo aż 17, przypłynęło z Niemiec. Na wodach kanału pojawiły się także łodzie ze Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Łotwy, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii, a nawet z odległego Belize. W ubiegłym roku liczba zagranicznych jednostek była jeszcze większa i wyniosła 80 - dominowały wśród nich statki z Niemiec, Norwegii i Finlandii. W latach 2022-2023 port Nowy Świat odwiedziło łącznie 35 łodzi i statków spoza Polski.



Kanał Żeglugowy - brama na Zalew Wiślany

Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną został otwarty 17 września 2022 roku. Stanowi on kluczowy element drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Całkowita długość tej trasy, prowadzącej aż do Elbląga, wynosi prawie 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany to ponad 10 kilometrów, a odcinek na rzece Elbląg - również ponad 10 kilometrów.

Aby przepłynąć przez śluzę w porcie Nowy Świat, należy zgłosić taką chęć z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem do Służby Dyżurnej Kapitanatu Portu na kanale 68 UKF lub telefonicznie. Po podejściu do główek portu - zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zalewu Wiślanego - należy ponownie zgłosić się, by uzyskać bieżące instrukcje dotyczące śluzowania. Zalecane jest posiadanie na pokładzie radiotelefonu VHF z dostępem do kanału 68. W przypadku jego braku, należy stosować się do komunikatów głosowych i sygnałów świetlnych wyświetlanych na tablicach informacyjnych.

Harmonogram śluzowań

Każdego dnia zaplanowanych jest osiem śluzowań. Z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską można przeprawić się o godzinach: 07:30, 10:30, 13:30 oraz 16:30. W przeciwnym kierunku - z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany - śluzowania odbywają się o 09:00, 12:00, 15:00 oraz 17:45.