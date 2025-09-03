To będzie wyjątkowa impreza. W piątek i sobotę warszawskie zoo zaprasza na 40. urodziny szympansa Szymona. Wśród atrakcji między innymi dyskoteka i spotkanie z wolontariuszami.

Wszystkiego najlepszego z okazji 40. urodzin dla szympansa Szymona / Warszawskie zoo / Facebook

„W ten weekend 5 i 6 września świętujemy 40. urodziny szympansa Szymona w warszawskim zoo. Przygotujcie się na dyskotekową zabawę i mnóstwo szympansich atrakcji w ramach specjalnej urodzinowej imprezy Szymona oraz soboty z wolontariuszami” - napisał ogród na portalu społecznościowym.

Program imprezy

W piątek w godzinach 10.00 - 11.00 na odwiedzających czeka dyskoteka, opowieści opiekunów o życiu Szymona i ciekawostki o szympansim stadzie, konkurs z nagrodami, przypinki z wizerunkiem jubilata, a także kolorowanki dla małych i dużych fanów małp.

Z kolei w sobotę w godzinach 10.00 - 13.00 wolontariusze opowiedzą m.in. o tym, co jedzą szympansy i jakie są ich przysmaki, a także czym bawią się warszawskie małpy.

Rodzina szympansów w warszawskim zoo

W stołecznym zoo jest stado złożone z siedmiu szympansów. Najmłodszym jest urodzony w 2014 roku Frodo. Jego rodzicami są Kimberley i Patrick – przywódca grupy.

Występują dwa odrębne gatunki szympansów. Szympans zwyczajny jest często opisywany jako krzepki i mocny w przeciwieństwie do szympansa bonobo, określanego jako delikatny lub karłowaty. Oba gatunki występują przede wszystkim w zachodniej i środkowej części Afryki równikowej. Można je spotkać na terenach Gwinei, Sierra Leone oraz w okolicy Jeziora Wiktorii i Tanganiki.

Szympansy mają podobne DNA do ludzi

Szympansy żyją w stadach. Opieka nad młodymi najczęściej spada na samice.

Zwierzęta te mają z ludźmi bardzo podobne DNA. Szacuje się, że podobieństwo wynosi do ponad 90 proc. Szympansy są w stanie okazywać bardzo różne emocje. Tak jak ludzie, odczuwają radość oraz smutek.

Bywają empatyczne, ale w zetknięciu z niechcianymi osobnikami potrafią być brutalne. Po utracie bliskich wpadają w rozpacz, a znane są także przypadki szympansów zmagających się z silnymi stanami depresyjnymi.

Badania potwierdzają, że szympansy są w stanie nauczyć się bardzo wielu zwrotów w języku migowym. Dzięki temu podstawowa komunikacja z oswojonym szympansem może przebiegać bardzo sprawnie.

Są jednymi z nielicznych zwierząt, które zapadają na takie same choroby jak ludzie. Jako jedne z nielicznych zwierząt opanowały sztukę tworzenia narzędzi, które ułatwiają funkcjonowanie oraz pozyskiwanie pożywienia.

W warunkach naturalnych żyją średnio 45, a w warunkach hodowlanych do 50-60 lat. Samice żyją zazwyczaj kilka lat dłużej od samców.