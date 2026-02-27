Reuters przypomina, że podobne zawieszenie broni zostało zawarte w ubiegłym roku, kiedy linie energetyczne zostały uszkodzone, a Zaporoska Elektrownia Jądrowa była zasilana przez awaryjne agregatory prądotwórcze na ropę.

Elektrownia zależna od zewnętrznego źródła zasilania

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największy tego typu obiekt w Europie, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajduje się pod okupacją wojsk rosyjskich. Sytuacja wokół elektrowni od miesięcy budzi poważne obawy społeczności międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście trwających działań wojennych w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Obiekt obecnie nie produkuje energii elektrycznej i jest zależny od zewnętrznego źródła zasilania, co jest kluczowe dla chłodzenia reaktorów, a co za tym idzie - uniknięcia katastrofy nuklearnej. W trakcie pełnoskalowej wojny siłownia już kilkukrotnie była pozbawiona zasilania w wyniku ostrzałów i działań zbrojnych.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej regularnie ostrzega przed ryzykiem poważnego incydentu nuklearnego, podkreślając, że sytuacja jest niestabilna i wymaga stałego monitoringu. Obiekt pozostaje pod kontrolą rosyjską, a ukraiński personel pracuje tam pod presją.

Reuters zauważa, że kwestia tego, która strona konfliktu powinna kontrolować i obsługiwać Zaporoską Elektrownię Jądrową, jest jednym z elementów spornych w trwających rozmowach pokojowych. Negocjacje w Genewie, w których pośredniczą Stany Zjednoczone, mają zostać wznowione w marcu.