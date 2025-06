Gdańsk po raz piąty był gospodarzem zawodów Family Challenge. Dwudniowe święto triathlonu na trzech dystansach, do tego zawody aquathlon’owe dla dzieci oraz biegowe wyzwanie na 5 km dla kobiet w ramach Challenge Women by Brooks. Każdy na plaży w Gdańsku-Brzeźnie znalazł coś dla siebie – startujący i kibice, którzy dodawali energii zawodnikom Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE.