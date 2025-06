Pływanie, jazda na rowerze oraz bieg – czyli triathlon na trzech dystansach: średnim, sprinterskim i olimpijskim – w tych konkurencjach zmierzą się w weekend triathloniści w Gdańsku. W sobotę oraz niedzielę (21022 czerwca) kolejna już edycja zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. To będzie już piąta odsłona imprezy, która z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie – zarówno wśród zawodników, jak i kibiców. Do Gdańska przyjadą sportowcy z aż 33 krajów, to jedna z największych i najbardziej cenionych imprez triathlonowych w Polsce.

Zawody triathlonowe - zdjęcie ilustracyjne / Piotr Wittman / PAP Aktywność nie tylko dla zawodowców Triathlon w Gdańsku to nie tylko zawody dla profesjonalistów. Organizatorzy od lat dbają o rodzinny charakter wydarzenia. Dlatego już w piątek 20 czerwca, na rozgrzewkę przed startami głównymi, na trasach TREFL Aquathlon Gdańsk rywalizowały dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat. Na sobotę zaplanowano start na dystansie sprinterskim (0,75 km pływania / 20 km jazdy rowerem / 5 km biegu) oraz dystansie olimpijskim (1,5 km / 40 km / 10 km). Największe sportowe wyzwanie czeka na uczestników w niedzielę - dystans średni (1,9 km pływania / 90 km jazdy rowerem / 21 km biegu), zaliczany do prestiżowego cyklu Challenge Family. Grażyna Wolszczak i start z przesłaniem Nieodłączną częścią gdańskiego wydarzenia jest także charytatywny bieg dla kobiet - Challenge Women by Brooks, w którym udział weźmie m.in. ambasadorka imprezy Grażyna Wolszczak. Swoim przykładem udowadnia, że na rozpoczęcie sportowej przygody nie jest za późno. Ruch to życie. Chcę pokazać, że nawet po 50. można zacząć się ruszać, zadbać o siebie i zdrowie - mówi aktorka, którą w przygotowaniach wspierała trenerka Monika Słomska. Triathlonowa familia - 27 krajów, 35 miast Gdańskie zawody należą do światowej sieci Challenge. Jak wyjaśnia Jort Vlam, CEO firmy Challenge Family z siedzibą w Almere pod Amsterdamem, podobne do gdańskich zawody odbywają się w 35 miastach w 27 krajach, głównie w Europie, ale także w Kanadzie, Korei, Brazylii czy na Tajwanie. Jeśli chcemy, aby zawody stały się tradycją na długie lata, musimy inwestować w miejscu, gdzie się odbywają - podkreśla Jort Vlam. Program wydarzeń Sobota, 21 czerwca 2025 8:00 START - dystans Sprint (750 m - 20 km - 5 km) 10:00 START - dystans Olimpijski (1,5 km - 40 km - 10 km) 14:00 Dekoracja zawodników dystansu SPRINT i OLIMPIJSKIEGO 18:00 START Challenge Women by Brooks Niedziela, 22 czerwca 2025 8:00 START - dystans Średni - PRO M 8:02 START - dystans Średni - PRO K 8:12 START - dystans Średni Age Group - rolling start 16:15 Dekoracja zawodników dystansu średniego Opracowanie: Piotr Gądek