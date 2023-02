Blisko 70 podstawówek w Gdańsku zorganizuje w lutym dniu otwarte. To akcja skierowana do rodziców dzieci, które pierwszy raz pójdą w tym roku do szkoły. Rekrutacja dla nich ruszy już 1 marca.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dni otwarte w szkołach podstawowych organizowane będą we wszystkie piątki oraz soboty lutego. W tych dniach w poszczególnych szkołach odbywać będą się spotkania z rodzicami sześciolatków i siedmiolatków. Wezmą w nich udział 64 szkoły samorządowe, a także 4 prywatne, publiczne placówki, w którym nauka nie jest odpłatna.

Podczas wizyty będzie można porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami na temat organizacji szkoły, nauczania, a także poznać zaplecze sportowe oraz warunki techniczne, którymi dysponuje szkoła – informuje Patryk Rosiński z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jak dodaje w tych dniach chętni rodzice będą mogli poznać także ofertę zerówek szkolnych. Podobnie jak w tych funkcjonujących w przedszkolach zapewnione jest tam całodzienne wyżywienie i 10-godzinna bezpłatna opieka. Jak informuje miasto, dotyczy to także ferii zimowych i wakacji, podczas których opieka organizowana jest w ramach dyżuru.

Najbliższe dni otwarte

Pierwsze dni otwarte w szkołach podstawowych w ten piątek. Rodzice przyjść będą mogli wtedy do SP nr 3 przy ul. Chałubińskiego na Chełmie, SP nr 52 przy ul. Kościuszki we Wrzeszczu-Dolnym, SP nr 57 przy ul. Aksamitnej w Śródmieściu, SP nr 59 przy ul. Modrej na Olszynce, SP nr 87 przy ul. Tęczowej na Wyspie Sobieszewskiej lub do Publicznej Szkoły Podstawowej Olimpijczyk przy ul. Porębskiego w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

Tutaj prezentujemy pełny harmonogram dni otwartych w gdańskich szkołach.

W tym roku rekrutacja zarówno do szkół podstawowych jak i zerówek ruszy 1 marca. Rodzice będą mieć czas do 15 marca na złożenie odpowiednich dokumentów z wnioskiem o przyjęcie do danej placówki – czy to zerówki czy pierwszej klasy.

W maju natomiast planowana jest rekrutacja uzupełniająca.