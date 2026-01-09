Gdańsk zamówi 20 nowoczesnych tramwajów o długości ponad 45 metrów – będą to najdłuższe pojazdy tego typu w Polsce. Nowe składy pomieszczą ponad 310 pasażerów, oferując co najmniej 96 miejsc siedzących.
O ogłoszeniu przetargu na zakup poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. Oferty można składać do 18 lutego 2026 roku.
ZTM dodał, że obecnie najdłuższe tramwaje w kraju kursują w Krakowie i mają 42-43 metry.
Nowe pojazdy, które przyjadą do Gdańska, będą obsługiwać przede wszystkim trasę Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Wszystkie zostaną wyposażone w niskopodłogowe wejścia, automatyczną klimatyzację, ładowarki USB-A i USB-C, rozbudowany monitoring czy defibrylator AED.
Na pokładzie będzie też system antykolizyjny oparty na kamerach, radarze i lidarze, czyli laserowych czujnikach. Dane będą analizowane w czasie rzeczywistym i przekazywane motorniczemu w formie ostrzeżeń, a w sytuacjach krytycznych system samodzielnie uruchomi hamowanie. Dodatkowo przód tramwaju zostanie zaprojektowany w taki sposób, by ograniczyć ryzyko wciągnięcia pieszego pod pojazd w razie potrącenia.
Zakup tramwajów zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki z Krajowego Planu Odbudowy - przekazała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Pierwsze pojazdy mają pojawić się na torach w ciągu trzech lat od podpisania umowy, a cała dostawa zakończy się w ciągu 36 miesięcy. Miasto zastrzegło sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 15 tramwajów.
Nowe składy będą dwukierunkowe, co ułatwi ich eksploatację, a jeden z nich zostanie przystosowany do szkolenia motorniczych. Tramwaje obejmie wieloletnia gwarancja, a pracownicy przejdą specjalistyczne szkolenia. Przed wprowadzeniem nowych pojazdów miasto wydłuży krótsze przystanki, by zapewnić komfort podróży na całej sieci tramwajowej.