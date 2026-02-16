Nasza dieta powinna być bogata w owoce i warzywa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by spożywać ich co najmniej 400 g dziennie. Regularne jedzenie owoców zmniejsza ryzyko chorób serca i niektórych nowotworów. Najlepiej spożywać je na surowo, ale mrożone, suszone czy w formie soku również przynoszą dobre efekty.

Najzdrowsze owoce w diecie. Po które szczególnie warto sięgać?

Redakcja portalu Euro News przyjrzała się różnym gatunkom owoców, próbując dociec, które z nich najbardziej warto jeść.

Banany

Banany to źródło potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi, magnezu, niezbędnego dla dobrej pracy mięśni i nerwów czy wspomagającego trawienie błonnika.

Te niezwykle popularne owoce są także źródłem witaminy B6, ważnej dla zdrowia mózgu.

Badania wskazują, że wysoki poziom potasu, którego ludzie nie wytwarzają naturalnie, może spowalniać rozwój chorób nerek. Jest też dobra informacja dla tych, którzy przykładają dużą wagę do swojego wyglądu. Naturalne przeciwutleniacze zawarte w ich skórkach mogą łagodzić stany zapalne i nawilżać skórę.

Jabłka i gruszki

W języku angielskim popularne jest powiedzenie wskazujące, że zjedzenie jednego jabłka dziennie trzyma lekarza na dystans. Jabłka, chyba najpopularniejszy owoc nad Wisłą, ale także gruszki, są bogate w błonnik i fitochemikalia. To naturalne związki chemiczne, które rośliny wytwarzają, by chronić się przed szkodnikami, chorobami i promieniowaniem UV. Dla nas są pomocne w zapobieganiu nowotworom i cukrzycy. Aby korzystać z tych dobrodziejstw, ważne jest zjadanie skórki - kryje się tam połowa wspomnianego błonnika i antyoksydantów.

Gruszki dodatkowo są bogate w miedź i potas. Pomagają kontrolować poziom cholesterolu, wspomagają pracę nerwów, mięśni i serca.

Owoce jagodowe

Jagody, maliny i jeżyny to prawdziwe bomby antyoksydacyjne. Chronią komórki przed uszkodzeniami i wspierają odporność. Badania wykazały, że mają najwyższą zawartość antyoksydantów spośród wszystkich owoców jagodowych.

Kiwi

Kiwi, zwane także agrestem chińskim, to owoc, który reguluje pracę jelit i pomaga w regularnym wypróżnianiu. W ubiegłorocznym raporcie naukowcy z londyńskiego King’s College zalecili jedzenie 2-3 kiwi dziennie, by łagodzić zaparcia.

Efekt utrzymuje się niezależnie od tego, czy jemy je ze skórką, czy bez.

Owoce cytrusowe

Cierpkie lub orzeźwiające, wszystkie bogate w witaminę C, która wzmacnia odporność, skórę i naczynia krwionośne. Cytrusy wyróżnia także wysoka zawartość flawonoidów - związków roślinnych o silnych właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych.

Badania z 2021 r., które cytuje Euro News, wykazało, że sok z pomarańczy może chronić przed tworzeniem się kamieni nerkowych. Uwaga, sok z grejpfruta może mieć odwrotny efekt.

Awokado

Awokado to źródło zdrowych tłuszczów, potasu i witamin A, C, E. Wspiera serce, pomaga w odchudzaniu i poprawia kondycję skóry. Wykazano także, że przyczynia się do rozwoju zdrowych bakterii jelitowych. Z awokado nie należy jednak przesadzać. Zaleca się spożywanie połowy lub całego dziennie ze względu na wysoką kaloryczność.

Granaty i wiśnie

Granaty to prawdziwy superfood - zawierają wysoki poziom polifenoli, czyli naturalnych związków roślinnych o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Według ustaleń naukowców nawet trzy razy więcej niż zielona herbata czy czerwone wino. Polifenole chronią organizm przed szkodliwymi chorobami, ale także zmniejszają przewlekłe stany zapalne, które mogą prowadzić do chorób serca czy nowotworów.

Jeden średniej wielkości granat zawiera również około od 18 do 30 proc. zalecanego dziennego spożycia witaminy C.

Wiśnie, choć mają mniej polifenoli niż granaty, również mają ich bardzo dużo. Poza tym wspierają regenerację po wysiłku fizycznym i zmniejszają stres oksydacyjny.

Różnorodność i umiar to klucz do zdrowej diety owocowej. Każdy z wymienionych owoców ma unikalne właściwości, które wspierają zdrowie na różne sposoby. Warto włączać je do codziennego jadłospisu, pamiętając o zróżnicowaniu i odpowiednim nawodnieniu.

Nie wszystkie owoce są jednakowo zdrowe dla każdego, ponieważ ich wpływ na organizm zależy od stanu zdrowia i ilości spożycia. Owoce bogate w cukry mogą być problematyczne dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością, a niektóre - jak grejpfrut - mogą wchodzić w interakcje z lekami. Dlatego nawet zdrowe produkty warto dopasować do indywidualnych potrzeb organizmu.