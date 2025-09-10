Policjanci odnaleźli skradziony samochód należący do rodziny premiera Donalda Tuska. Stał na parkingu w Gdańsku. Kom. Karina Kamińska, rzeczniczka pomorskiej policji podała, że funkcjonariusze ustalają tożsamość sprawcy kradzieży.

Donald Tusk z żoną Małgorzatą w Sopocie. / Mateusz Slodkowski / East News

Komisarz Karina Kamińska w środę wieczorem poinformowała, że policjanci z Sopotu, po kilku godzinach od zgłoszenia kradzieży samochodu marki Lexus, odnaleźli go na jednym z parkingów w Gdańsku.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady mogące mieć znaczenie dowodowe oraz przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje o zdarzeniu - relacjonowała rzeczniczka pomorskiej policji.

Dodała, że trwają czynności procesowe prowadzone przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku. Równolegle funkcjonariusze koncentrują się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy tego przestępstwa - przekazała rzeczniczka.

Kilka godzin po kradzieży auta należącego do rodziny szefa rządu, rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak przekazała, że kwestie związane z bezpieczeństwem osób ochranianych, w tym zdarzenia dotyczące ich mienia, pozostają w kompetencjach Służby Ochrony Państwa