W Gdańsku rozpoczyna się remont ważnej trójmiejskiej arterii - ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Kilarskich do granicy miasta. Zamknięty będzie pas ruchu w kierunku Sopotu. Dla kierowców to może być trudny poniedziałek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zamkniętych zostanie także część zjazdów prowadzących na ul. Bitwy Oliwskiej. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej miesiąc.

Remont wiąże się z kompleksową wymianą konstrukcji jezdni, modernizacją zjazdów, zatok postojowych oraz wpustów kanalizacji deszczowej.

Prace zrealizuje firma Strabag. Koszt robót to 3,7 mln zł, a potrwają one do stycznia.