Polscy archeolodzy, którzy wraz ze swoimi egipskimi kolegami przez prawie dwa miesiące badali ciekawy grobowiec faraona, właśnie wrócili do Polski. Prace trwały na terenie starożytnej nekropolii w Sakkarze, niedaleko Kairu.

Mastaba faraona z lotu ptaka / R. Łopaciuk, IKŚiO PAN / Materiały prasowe

Badacze uczestniczący w misji realizowanej przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwo Turystyki i Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu starali się rozwikłać zagadki, które skrywa mastaba faraona Szepseskafa (władał Egiptem ok. 2500 lat p.n.e.).

Mastaba to grobowiec o kształcie ściętego ostrosłupa, w którym komora grobowa znajduje się pod ziemią.

Wejście do grobowca / IKŚiO PAN / Materiały prasowe

Archeolodzy podkreślają, że ta konkretna mastaba jest jednym z najbardziej intrygujących, starożytnych grobowców.

Niezwykły monument od dawna budzi zainteresowanie naukowców, a wokół jego historii narosło wiele teorii. Mimo to do tej pory nie został on szczegółowo przebadany. Już w pierwszym roku prac, czyli na początku 2024 roku, misji udało się wykonać dokładne pomiary obiektu oraz stworzyć jego cyfrowy model 3D.

W bieżącym sezonie wykopaliskowym naukowcy przeprowadzili między innymi badania archeologiczne w komorze grobowej i przylegających do niej pomieszczeniach, a także w obrębie kaplicy zlokalizowanej po wschodniej stronie mastaby. Z kolei konserwatorom udało się zebrać wiele fragmentów zniszczonego królewskiego sarkofagu i rozpocząć jego rekonstrukcję. Naukowcy wykonali także pierwszą część, wielce obiecujących badań geofizycznych, którymi objęto część rampy procesyjnej oraz jej najbliższe okolice.

Badacz przed wejściem do mastaby / IKŚiO PAN / Materiały prasowe

Misję wsparli finansowo darczyńcy, przedsiębiorcy i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejne wyjazdy w to miejsce skupią się na rozszerzeniu prac geofizycznych, których wyniki pozwolą zrozumieć szerszy kontekst archeologiczny kompleksu grobowego Szepseskafa i uzupełnić wiedzę na temat tej mniej znanej części nekropoli w Sakkarze.

Ministerstwo udostępniło na pokrycie dalszych kosztów tegorocznej misji 250 tys. złotych, ale naukowcy już podkreślają, że kwota będzie zbyt mała i szukają pomocy m.in. wśród przedsiębiorców.