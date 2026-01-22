Terminal kontenerowy Baltic Hub w Gdańsku zakończył 2025 rok z historycznym wynikiem - przeładowano tam ponad 2,7 mln TEU. To 23-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim i najlepszy rezultat w historii terminala.

Rekord gdańskiego Baltic Hub. Pomógł nowy terminal / Piotr Hukało / East News

W 2025 roku port znacząco rozbudował siatkę połączeń morskich, wprowadzając nowe trasy do Azji, Europy Zachodniej i USA.

Baltic Hub planuje dalszą rozbudowę systemu kolejowego i infrastruktury drogowej, by zwiększyć przepustowość i efektywność obsługi.

Jak podkreśla spółka, miniony rok był okresem intensywnego rozwoju.

Kluczowe znaczenie miało uruchomienie nowego terminala T3, wzrost liczby serwisów oceanicznych oraz stabilne łańcuchy dostaw.

W październiku 2025 roku padł rekord jednorazowego przeładunku - podczas zawinięcia statku OOCL Japan obsłużono aż 20 962 TEU (jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków).

Rozwija się siatka połączeń

Dyrektor Baltic Hub mówi, że rozbudowa terminala T3 to ważny krok naprzód - dzięki niej port może obsłużyć więcej statków i działać sprawniej oraz pewniej niż dotąd.

W 2025 roku port w Gdańsku miał coraz więcej regularnych połączeń morskich. Od marca przypływają tam co tydzień statki Maersk. W kwietniu uruchomiono nowe trasy łączące Azję z Europą. W sierpniu doszło kolejne połączenie z portami Europy Zachodniej. We wrześniu jedno z połączeń rozszerzono o bezpośrednie rejsy do USA. Dzięki temu handel między Polską, Europą, Azją i Stanami Zjednoczonymi stał się łatwiejszy i szybszy.

Plany na przyszłość Baltic Hub

Baltic Hub planuje dalszy rozwój. W 2025 roku terminal obsłużył 9362 pociągi - o ponad 1100 więcej niż rok wcześniej. Wśród priorytetów na kolejny rok wymieniono rozbudowę systemu kolejowego oraz miejsca, przez które wjeżdżają i wyjeżdżają ciężarówki.



Przewóz kontenerów drogą kolejową na terenie terminala kontenerowego Baltic Hub / Andrzej Jackowski / PAP

Baltic Hub (dawniej DCT Gdańsk) to największy polski terminal kontenerowy i jedyny terminal głębokowodny na Bałtyku. W 2024 roku obsłużył 2,2 mln TEU. Spółka zatrudnia ponad 1400 osób i należy do PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund (30 proc.).