Słowacja, licząca zaledwie 5,4 miliona mieszkańców, stała się największym producentem samochodów na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca - informuje BBC. W kraju działają fabryki największych światowych koncernów motoryzacyjnych, a roczna produkcja sięga niemal miliona pojazdów.

/ Shutterstock

Słowacja produkuje niemal milion samochodów rocznie - najwięcej na mieszkańca na świecie.

W kraju działają fabryki takich gigantów jak Kia, Volkswagen, Stellantis, Jaguar Land Rover, a wkrótce także Volvo.

Przemysł motoryzacyjny zapewnia dziesiątki tysięcy miejsc pracy i napędza gospodarkę.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Wśród ośnieżonych gór północnej Słowacji, nieopodal miasta Żylina, działa jedna z najnowocześniejszych fabryk samochodów w Europie. To właśnie tutaj koreański koncern Kia zainwestował 2,5 miliarda euro, tworząc zakład, w którym z linii montażowej co minutę zjeżdża nowy samochód. W fabryce pracuje 3700 osób, a wspiera ich aż 690 robotów przemysłowych. Podobne zakłady mają tu również Volkswagen, Stellantis (dawniej Peugeot-Citroen, Fiat i Chrysler) oraz Jaguar Land Rover. W 2027 roku dołączy do nich Volvo z fabryką samochodów elektrycznych.

Motoryzacja napędza słowacką gospodarkę

Branża motoryzacyjna to filar słowackiej gospodarki. Szacuje się, że bezpośrednio i pośrednio zatrudnionych w branży jest ponad 20 tysięcy osób. Przeciętna pensja w fabryce Kia wynosi 2400 euro miesięcznie, co znacznie przewyższa średnią krajową (1403 euro w 2023 roku), choć wciąż jest niższa od średniej unijnej (3417 euro).

Praca w motoryzacji przyciąga zarówno młodych absolwentów, jak i osoby z doświadczeniem zdobytym za granicą.

Dlaczego Słowacja?

Eksperci podkreślają, że Słowacja przyciąga inwestorów przede wszystkim niskimi kosztami pracy - obecnie to około 60 proc. kosztów pracy na Zachodzie Europy. Jednak to nie wszystko. Kraj może pochwalić się wysoką produktywnością, nowoczesną infrastrukturą i centralnym położeniem, które ułatwia eksport do największych rynków Europy.

Dodatkowym atutem jest rozbudowana sieć lokalnych dostawców - w branży motoryzacyjnej działa tu około 360 firm.

Inwestycje i wsparcie rządu

Słowacki rząd aktywnie wspiera rozwój przemysłu motoryzacyjnego, oferując producentom atrakcyjne zachęty, w tym ulgi podatkowe. Przykładowo, Kia otrzymała 29 milionów euro ulgi na przekształcenie linii produkcyjnych pod kątem nowych pojazdów elektrycznych. Takie działania przynoszą wymierne korzyści - spada bezrobocie, a regiony przemysłowe dynamicznie się rozwijają.

Kluczowym elementem sukcesu słowackiej motoryzacji jest dobrze wykształcona kadra. W Żylińskiej Szkole Technicznej uczniowie uczestniczą w programach dualnych, łącząc naukę z praktyką w fabrykach. Uniwersytet w Żylinie co roku dostarcza branży setki absolwentów gotowych do pracy w nowoczesnych zakładach.

Słowacja wśród liderów Europy Środkowo-Wschodniej

Choć Słowacja jest liderem w produkcji samochodów na mieszkańca, inne kraje regionu również przyciągają inwestycje motoryzacyjne. W Czechach działają fabryki Hyundaia, Toyoty i Volkswagena, w Polsce - Toyoty, Stellantis i VW, a na Węgrzech - Audi, Mercedes-Benz i Suzuki. Wspólnym mianownikiem są niskie koszty pracy, tradycje przemysłowe i wykształceni pracownicy.