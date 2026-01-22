Stany Zjednoczone oficjalnie opuszczają Światową Organizację Zdrowia (WHO) - informuje agencja Reutera. Decyzja budzi ogromne kontrowersje i niepokój na całym świecie. Eksperci ostrzegają, że wyjście USA z WHO może mieć poważne skutki zarówno dla zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych, jak i dla globalnych systemów ochrony zdrowia.

W czwartek Stany Zjednoczone oficjalnie wystąpiły ze Światowej Organizacji Zdrowia. Decyzja ta została ogłoszona przez prezydenta Donalda Trumpa, który podpisał dekret wykonawczy przewidujący wyjście USA z WHO pierwszego dnia swojej prezydentury w 2025 roku.

Zgodnie z amerykańskim prawem, Waszyngton zobowiązany jest do złożenia rocznego wypowiedzenia oraz uregulowania wszystkich zaległych opłat przed opuszczeniem organizacji. Obecnie USA są winne WHO 260 milionów dolarów z tytułu nieopłaconych składek za lata 2024 i 2025.

Rzecznik Departamentu Stanu USA argumentuje, że niezdolność WHO do skutecznego zarządzania informacjami kosztowała Stany Zjednoczone biliony dolarów. W związku z tym prezydent zdecydował o wstrzymaniu wszelkich przyszłych transferów funduszy, wsparcia oraz zasobów rządowych na rzecz WHO.

Reakcje międzynarodowe i apele o zmianę decyzji

Decyzja USA spotkała się z ostrą krytyką ze strony ekspertów ds. zdrowia publicznego oraz liderów międzynarodowych. Dyrektor Generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, wyraził nadzieję, że Stany Zjednoczone ponownie rozważą swoją decyzję i powrócą do organizacji. Podkreślił, że wycofanie się USA to strata zarówno dla samych Stanów Zjednoczonych, jak i dla całego świata.

Podobne stanowisko zajął Bill Gates, przewodniczący Fundacji Gatesa, która jest jednym z głównych sponsorów globalnych inicjatyw zdrowotnych. Gates stwierdził, że nie spodziewa się szybkiego powrotu USA do WHO, ale podkreślił, że świat potrzebuje tej organizacji, aby skutecznie reagować na zagrożenia zdrowotne.

Kryzys budżetowy i redukcje w WHO

Wyjście Stanów Zjednoczonych z WHO wywołało poważny kryzys finansowy w tej organizacji. USA tradycyjnie były największym sponsorem WHO, odpowiadając za około 18 proc. całkowitego budżetu agencji. W wyniku utraty tych środków WHO została zmuszona do ograniczenia pracy, redukcji zespołu zarządzającego o połowę oraz zwolnienia około jednej czwartej personelu do połowy roku.

Organizacja informuje, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie wymiany informacji była intensywna w ostatnich latach. Jednak obecnie nie wiadomo, jak będzie wyglądać dalsza współpraca po oficjalnym wystąpieniu USA.

Potencjalne skutki dla zdrowia publicznego

Eksperci ds. zdrowia globalnego ostrzegają, że wyjście USA z WHO może poważnie osłabić globalne systemy wykrywania, zapobiegania i reagowania na zagrożenia zdrowotne. Kelly Henning z Bloomberg Philanthropies podkreśla, że świat polega na współpracy międzynarodowej w walce z epidemiami i innymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Brak zaangażowania Stanów Zjednoczonych w te działania może mieć negatywne konsekwencje nie tylko dla Amerykanów, ale także dla całej społeczności międzynarodowej.

Chociaż wielu ekspertów i liderów światowych apeluje o ponowne przemyślenie decyzji, szybki powrót Stanów Zjednoczonych do WHO wydaje się mało prawdopodobny. Kwestia wyjścia USA i jego konsekwencji ma być omawiana na najbliższym posiedzeniu zarządu WHO w lutym. Wciąż jednak nie wiadomo, jak organizacja poradzi sobie z utratą kluczowego członka i jakie będą długofalowe skutki tej decyzji dla globalnego zdrowia publicznego.