Pożar chińskiego marketu w miejscowości Czersk w województwie pomorskim. W akcji gaśniczej brało udział aż 80 strażaków. Są osoby poszkodowane. Informację o pożarze dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do pożaru doszło we wtorkowy poranek. Ogień objął budynek chińskiego marketu "Max"w Czersku.

Sytuacja była poważna i dynamiczna – na miejscu pracowało aż 80 strażaków, którzy starali się opanować żywioł i zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni na sąsiednie obiekty.

Ogień przeszedł jednak między innymi na sklep meblowy, który znajduje się w tym samym kompleksie.

Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina oraz Czarnej Wody - poinformował starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Trzech pracowników poszkodowanych

Jak dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, trzech z sześciu pracowników sklepu zostało poszkodowanych.

Ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb. Poczuli się gorzej, pomocy udzielili im ratownicy, którzy byli już na miejscu.

Na szczęście nie trzeba było zabierać ich do szpitala.

Duże zadymienie, ewakuacja pobliskich osiedli

Ze względu na rozwój pożaru oraz potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców ewakuowano osoby z pobliskiego osiedla.

Na miejsce dojechał też specjalny samochód "gaz", który będzie monitorował jakość powietrza z powodu groźnie wyglądających czarnych kłębów dymu.

Policja apeluje do mieszkańców, aby nie przychodzili w rejon zdarzenia. Po godz. 13.00 poinformowano, że pożar został opanowany a strażacy dogaszają ogień.

Jest alert RCB

Po południu z uwagi na pożar marketu w Czersku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie o bardzo dużym zadymieniu.

„Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji” - podano w alercie dla mieszkańców powiatu chojnickiego.