Kilka tysięcy osób z całego świata przechodzi ulicami Oświęcimia, biorąc udział w Marszu Żywych i upamiętniając w ten sposób ofiary Zagłady. Kilka dni temu swój udział odwołały delegacje z Izraela.

Marsz Żywych w Oświęcimiu, 14 kwietnia 2026 roku / Jarek Praszkiewicz / PAP

We wtorek ulicami Oświęcimia przechodzi tzw. Marsz Żywych. Uroczystość tradycyjnie przypada w Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady, którego data w kalendarzu gregoriańskim jest ruchoma.

Uczestnicy pieszo pokonali już trzykilometrową trasę wiodącą spod bramy "Arbeit macht frei" w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz I do byłego Auschwitz II-Birkenau, gdzie odbędzie się główna ceremonia. Kilka dni temu swój udział odwołały delegacje z Izraela.



Marsz Żywych, 14 kwietnia 2026 roku / Jarek Praszkiewicz / PAP

