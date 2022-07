Policyjny pościg zakończony wypadkiem w Gdańsku. W nocy policjanci z powiatu kartuskiego na Kaszubach ścigali osobowego busa, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Przed 3 w nocy w Żukowie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli samochód jadący ulicą. Ten jednak pojechał dalej. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg.

Jak informuje oficer prasowy kartuskiej policji Aldona Domaszk "kierujący po drodze popełniał szereg wykroczeń". Jadąc tak dotarł do Gdańska, pościg zakończył się na skrzyżowani Alei Armii Krajowej z ul. Łostowicką, gdzie uciekający zderzył się z trzema samochodami.

Jak informują strażacy, jedna osoba została ranna. Uciekającym okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego. Nie miał on uprawnień do kierowania samochodem, miał za to przy sobie amfetaminę i był pod wpływem narkotyków.

Policja prosi świadków zdarzenia i pościgu o kontakt.