Znów zawirowania z egzaminami na prawo jazdy. Dziś od g. 14. 00 nie można zdawać egzaminów kat. B w Gdyni, jutro będzie tak w Gdańsku. W obu oddziałach Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego od rana nie będą odbywały się egzaminy praktyczne wybranych kategorii. Egzaminatorzy wznawiają protest, domagają się wyższych pensji i zmian w systemie egzaminowania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacja o kontynuacji lipcowego i sierpniowego protestu pojawiła się dziś na stronie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Egzaminy kat. A1, A2, A, AM i B będą odwołane w godz. 6.00-13.00 w oddziałach w Gdańsku i Gdyni. Egzaminy w oddziale w Chojnicach mają odbywać się zgodnie z planem.

O egzaminach odbywających się w godzinach popołudniowych PORD będzie informował jutro.

Jak czytamy na stronie ośrodka, egzaminy teoretyczne będą odbywać się zgodnie z planem we wszystkich oddziałach, a w Gdańsku będzie można podejść do egzaminów praktycznych kat. BE, CE, C.

Egzaminy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku mają się odbywać zgodnie z planem.

Czego chcą egzaminatorzy?

Egzaminatorzy kolejny raz wznawiają protest. Mówią, że są zdeterminowani oraz że czują się zignorowani po ostatnich rozmowach z wiceministrem infrastruktury.

To jest kolejna próba testowania naszej determinacji, ale egzaminatorzy już nie raz pokazali, że potrafią uderzyć pięścią w stół. Propozycja, która tutaj padła, to tak naprawdę są okruchy z pańskiego stołu po 14 latach. Nigdy na to się nie zgodzimy - mówił Wojciech Dusza, jeden z przedstawicieli egzaminatorów po zerwanych rozmowach w Ministerstwie Infrastruktury.

Egzaminatorzy odrzucili propozycję 20-procentowej podwyżki, bo ich zdaniem resort nie przedstawił źródeł finansowania i wciąż podwyżki uzależnia od sytuacji finansowej WORD-ów. Nie zgodzili się także, by ich wynagrodzenie wciąż było dzielone na pensję zasadniczą i dodatek zadaniowy.

Teraz chcą rozmawiać wyłącznie z ministrem Andrzejem Adamczykiem.

autor: Stanisław Pawłowski