Pierwszy okręt rozpoznania radioelektronicznego, powstały w ramach programu "Delfin", został ochrzczony we wtorek w Gdańsku. Jednostce, zbudowanej dla polskiej Marynarki Wojennej, nadano imię ORP Jerzy Różycki.

Uroczystość wodowania okrętu ORP Jerzy Różycki / Adam Warżawa / PAP

Uroczystość odbyła się na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele ministerstw obrony Polski i Szwecji, szef BBN gen. Dariusz Łukowski, politycy i samorządowcy.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił w liście skierowanym do uczestników uroczystości, że zwodowanie pierwszego okrętu rozpoznania radioelektronicznego przybliża Polskę do osiągnięcia nowych zdolności, tj. do zbierania informacji o przeciwnikach i potencjalnych zagrożeniach z morza.

"Bez świadomości sytuacyjnej skuteczne planowanie oraz działanie jest po prostu niemożliwe. ORP Jerzy Różycki wraz z drugą jednostką tego typu ORP Henryk Zygalski będą okrętami o kluczowym znaczeniu nie tylko dla Polski, ale również dla naszych sojuszników" - zaznaczył szef MON w liście odczytanym przez wiceministra obrony Pawła Bejdę.

Szef MON podkreślił, że Bałtyk jest akwenem o strategicznym znaczeniu dla Polski i dlatego resort obrony "nie ustaje w wysiłkach na rzecz wzmocnienia naszej pozycji". Wicepremier podziękował wszystkim zaangażowanym w proces modernizacji Marynarki Wojennej.