Jak wskazał szef MON, okręt będzie miał ok. 100 m długości i prawie 110 osób załogi; posłuży do wszelkiego typu akcji ratowniczych na morzu. Okręt Ratownik będzie służył Marynarce Wojennej, bezpieczeństwu naszych marynarzy - wszystkich, którzy operują na Bałtyku - ale będzie też oczywiście służył, jeśli taka potrzeba zajdzie, cywilnym jednostkom. Będziemy otwarci na pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy oczekują - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił też uwagę, że budowa okrętu ratowniczego - wyposażonego m.in. w sprzęt do działań przy okrętach podwodnych - jest ściśle powiązana z programem "Orka", w ramach którego Marynarka Wojenna ma otrzymać nowe okręty podwodne. My to zrealizujemy, będziemy tymi, którzy słowa przełożą na czyny - zapewnił, podkreślając, że dzięki budowie okrętu Polska zyska możliwości obsługi okrętów podwodnych.

Wicepremier stwierdził, że przed pozyskaniem nowych okrętów podwodnych potrzebny jest okręt ratowniczy do zabezpieczenia ich testów. Najpierw zakup ratownika, a później zakup okrętów podwodnych - powiedział Kosiniak-Kamysz i dodał, że wszystko jest tak zaplanowane, by mogło zostać zrealizowane. Podkreślił, że "to wielka sprawa, bo marynarka potrzebuje wsparcia".

Takiego okrętu "nie da się kupić z półki"

Wicepremier powiedział też w Gdyni, że ostatnie dni przynoszą kolejne zdarzenia, jak uszkodzone kable na dnie Morza Bałtyckiego pomiędzy Estonią a Finlandią, czy też tragiczny wypadek samolotu linii azerskich w Kazachstanie. Monitorujemy tę sytuację, jesteśmy w kontakcie z naszymi sojusznikami - zapewnił Kosiniak-Kamysz i dodał, że to pokazuje, w jak niebezpiecznych czasach dzisiaj żyjemy.

Szef MON przypomniał, że w ostatnim roku zawarto ponad 130 umów na ponad 150 mld zł w związku z bezpieczeństwem Polski i podkreślił, że sprawy dotyczące obronności są podejmowane ponad politycznymi podziałami.