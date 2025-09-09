Już od dzisiaj (9 września) mieszkańcy Warszawy i turyści będą mogli podziwiać panoramę miasta z najwyższego punktu w Unii Europejskiej. Na szczycie Varso Tower otwarto Highline Warsaw - kompleks tarasów widokowych z multimedialnymi atrakcjami. Sprzedaż biletów już ruszyła.
Highline Warsaw to nowa atrakcja turystyczna na 53. piętrze Varso Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej.
Tarasy widokowe o powierzchni 1800 m kw. oferują niepowtarzalny widok na Warszawę z wysokości 310 metrów.
Odwiedzający mogą korzystać z multimedialnych instalacji, które prezentują historię stolicy w innowacyjny sposób.
Podróż na szczyt budynku rozpoczyna się już w przeszklonej windzie, umożliwiającej podziwianie miasta podczas wjazdu.
Sprzedaż wejściówek już się rozpoczęła.
Bilet zakupiony online kosztuje 50 zł, a na miejscu 70 zł.
W ramach biletu goście mają dostęp do wszystkich atrakcji, w tym strefy relaksu na tarasie widokowym oraz multimedialnych instalacji.
Organizatorzy zachęcają zarówno mieszkańców, jak i turystów do odkrywania Warszawy z nowej perspektywy.