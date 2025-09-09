Już od dzisiaj (9 września) mieszkańcy Warszawy i turyści będą mogli podziwiać panoramę miasta z najwyższego punktu w Unii Europejskiej. Na szczycie Varso Tower otwarto Highline Warsaw - kompleks tarasów widokowych z multimedialnymi atrakcjami. Sprzedaż biletów już ruszyła.

/ Highline Warsaw / Facebook

Highline Warsaw to nowa atrakcja turystyczna na 53. piętrze Varso Tower, najwyższego budynku w Unii Europejskiej.

Tarasy widokowe o powierzchni 1800 m kw. oferują niepowtarzalny widok na Warszawę z wysokości 310 metrów.

Odwiedzający mogą korzystać z multimedialnych instalacji, które prezentują historię stolicy w innowacyjny sposób.

Podróż na szczyt budynku rozpoczyna się już w przeszklonej windzie, umożliwiającej podziwianie miasta podczas wjazdu.

Bilety już w sprzedaży

Sprzedaż wejściówek już się rozpoczęła.

Bilet zakupiony online kosztuje 50 zł, a na miejscu 70 zł.

W ramach biletu goście mają dostęp do wszystkich atrakcji, w tym strefy relaksu na tarasie widokowym oraz multimedialnych instalacji.

Organizatorzy zachęcają zarówno mieszkańców, jak i turystów do odkrywania Warszawy z nowej perspektywy.



