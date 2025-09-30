Policjanci z gdyńskiej grupy Speed zatrzymali 30-letniego kierowcę, który na Trasie Kaszubskiej przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 100 km/h. Otrzymał dwa mandaty, które w sumie kosztowały go 5,5 tys. zł.

/ KMP Gdynia / Policja

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, gdy funkcjonariusze patrolowali Trasę Kaszubską. W pewnym momencie zauważyli samochód, który poruszał się z wyraźnie nadmierną prędkością. Pomiar wykazał, że pojazd jechał ponad 220 km/h, podczas gdy na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd do kontroli. Kierującym okazał się 30-letni mężczyzna - informuje podkom. Jolanta Grunert, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.

/ KMP Gdynia / Policja

Za przekroczenie prędkości kierowca otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Dodatkowo został ukarany mandatem 3000 zł i 6 punktami karnymi za niestosowanie się do obowiązku jazdy prawostronnej.

W sumie brawurowa jazda kosztowała go 5500 zł i 21 punktów karnych.