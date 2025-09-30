Rosja nam ostatnio zagroziła, wysłałem atomowy okręt podwodny, najgroźniejszą broń, jaką stworzono - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wystąpienia do generałów w bazie Quantico w Wirginii. Prezydent USA powtórzył też, że zakończył już siedem wojen, lecz spodziewał się, że najłatwiej będzie z wojną w Ukrainie, ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Wyraził rozczarowanie rosyjskim przywódcą.

Donald Trump podczas wystąpienia w Quantico. / ANDREW HARNIK/AFP/East News / East News

Donald Trump przemawiał do setek generałów i admirałów zgromadzonych w bazie Quantico w Wirginii. Zabrał głos po tym, jak Pete Hegseth, szef Pentagonu, przedstawił amerykańskim dowódcom wprowadzenie nowych standardów sprawności i wyglądu w wojsku, zakończenie "politycznej poprawności", a przede wszystkim nową doktrynę przemianowanego Departamentu Wojny, czyli "prowadzenie wojny i przygotowywanie się do wojny".

Trump rozpoczął przemowę od specyficznego żartu. Wchodząc na scenę, jak donosi Reuters, powiedział: Jeśli nie podoba wam się to, co mówię, możecie oczywiście opuścić salę, stracicie swój stopień, stracicie swoją przyszłość.

W dalszej części jednak już ciepło wypowiadał się o wojsku: Jestem z wami. Popieram was i jako prezydent, mam wasze wsparcie w 100 proc. - mówił.

Trump o rosyjskim zagrożeniu

Ostatnio Rosja trochę nam zagroziła i wysłałem okręt podwodny, atomowy okręt podwodny, najgroźniejszą broń, jaką kiedykolwiek stworzono. Po pierwsze, nie da się jej wykryć. Nie ma mowy. Jesteśmy 25 lat przed Rosją i Chinami w okrętach podwodnych. Rosja jest na drugim miejscu pod względem liczby okrętów podwodnych. Chiny na trzecim - mówił Trump.

Wysłałem jeden lub dwa okręty podwodne - nie powiem, że dwa - na wybrzeże Rosji, żeby być ostrożnym, bo nie możemy pozwolić, żeby ludzie rzucali tym słowem. Nazywam je słowem na "n". Są dwa słowa na "n" i nie można używać żadnego z nich - powiedział Trump, czyniąc aluzję do słowa "nuklearny" oraz obelżywego słowa określającego czarnoskórych.

Trump rozczarowany Putinem

Prezydent USA powtórzył też, że zakończył już siedem wojen, lecz spodziewał się, że najłatwiej będzie z wojną w Ukrainie, ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem.

Chcę, by to się zakończyło. Zakończymy to. To najgorsza wojna od czasu II wojny światowej - powiedział Trump. I dodał: Jestem bardzo rozczarowany prezydentem Putinem. Myślałem, że to zakończy.

Powiedziałem Putinowi: nie wygląda to dobrze. Toczysz od czterech lat wojnę, która powinna zająć tydzień. Czy jesteś papierowym tygrysem? - kontynuował prezydent USA.

Trump poruszył - w kontekście wojny w Ukrainie - temat sojuszników w NATO.

Niestrudzenie pracujemy nad zakończeniem strasznej wojny w Ukrainie. I, jak wiecie, pracujemy nad tym, by sojusznicy ponosili większy ciężar (wydatków) dotyczących naszej obrony - podkreślił prezydent, zwracając się do setek generałów.

Dodał, że to już się wydarzyło, gdyż kraje NATO zgodziły się na podwyższenie wydatków na obronność. Wydają dużo pieniędzy. (...) Myślę, że Putin był dla nich pobudką - ocenił Trump.

Nadzieje Trumpa na Pokojową Nagrodę Nobla

Donald Trump ma ciągle nadzieję na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla, choć przyznał, że najprawdopodobniej to wyróżnienie nie zostanie mu przyznane.

Jeśli nie dostanę Pokojowej Nagrody Nobla, będzie to obraza dla Stanów Zjednoczonych - oświadczył prezydent USA.

Trump podkreślił, że powinien otrzymać nagrodę za swoje działania na rzecz pokoju, lecz - jak prognozował - Komitet Noblowski przyzna nagrodę komuś, kto nie nie ma takich osiągnięć.