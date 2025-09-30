Polscy żołnierze pomogą Duńczykom w zabezpieczeniu dwóch ważnych szczytów, które w tym tygodniu odbędą się w Kopenhadze. Mowa o nieformalnym unijnym szczycie oraz szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Premier Donald Tusk wskazał, że polski rząd traktuje to jako oczywisty akt solidarności.
"Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP, w okresie od 30 września do 3 października 2025 roku zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Królestwa Danii" - poinformowało w serwisie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Polacy, wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, mają ochraniać tereny wojskowe i cywilne.