155 stoisk znajdziemy na Bożonarodzeniowym Jarmarku w Gdańsku. Wydarzenie rusza 18 listopada i potrwa do 23 grudnia. Hasło przewodnie tegorocznej edycji imprezy to: “Niech zagrają święta”.

/ Materiały prasowe

Centralnym punktem imprezy jest Targ Węglowy, to tu ustawiono świąteczne miasteczko oraz podobnie jak w poprzednim roku, na ul. Bogusławskiego i Tkackiej. Stoiska ponownie pojawią się również na wielkim placu, przed centrum handlowym Forum Gdańsk.

Po trzech latach przerwy, stoiska jarmarkowe pojawią się od 2 grudnia w gmachu zabytkowej Zbrojowni, zarządzanej przez Akademię Sztuk Pięknych.

Sztuka i rękodzieła, które nie mogą być prezentowane w warunkach bardziej spartańskich, będą właśnie w Zbrojowni- mówi prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

W tym roku czeka nas niezwykle rozśpiewany jarmark. Odbędzie się szereg koncertów. Od kolęd jazzowych, przez chóry dziecięce i te wykonywane przez seniorów. Będzie także karaoke. Może być śmiesznie"- mówi z kolei Paweł Orłowski z Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku startuje w piątek, a w sobotę o godzinie 16:00 odbędzie się uroczysta parada wraz z oficjalnym otwarciem.

Podobnie jak w poprzednich latach, będzie okazja do wsparcia Fundacji Hospicyjnej. W ramach wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji dla najmłodszych i całych rodzin.

Będzie można np. wejść do ogromnej śnieżnej kuli i zrobić sobie w niej pamiątkowe zdjęcie. Wykupienie biletu-cegiełki o wartości 25 zł umożliwi grupie maks. 3 osób wykonanie wyjątkowych zdjęć. Na pamiątkę darczyńcy otrzymają też bombkę ze zdjęciem z kuli. Pieniądze ze sprzedaży cegiełek w całości trafią do Fundacji Hospicyjnej -zapowiada Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej.

Cytat W tych trudnych czasach wszyscy potrzebujemy tego, by móc spotkać się w przyjemnym miejscu z innymi ludźmi. Dlatego cieszę się, że miasto Gdańsk, wraz z licznymi partnerami, konsekwentnie tworzy, od wielu lat, markę świątecznego Jarmarku Bożonarodzeniowego dodaje Aleksandra Dulkiewicz

Na gdańskim jarmarku spróbować będzie można lokalnych przysmaków, ale także potraw kuchni z 20 krajów, w tym kuchni japońskiej, tajskiej i krymsko-tureckiej. Będą dania z Litwy, Ameryki, Niemiec, Węgier, Hiszpanii, Belgii, Grecji, Ukrainy, Włoch, Turcji i Polski.

W trakcie wydarzenia będziemy promowali nową odsłonę projektu "Smaki Gdańska"- zapowiada Łukasz Wysocki, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej.

Sporo atrakcji dla dzieci

„Świąteczne Bajanie” to cykl wydarzeń przeznaczonych dla najmłodszych. Spektakle teatralne (z udziałem tłumacza migowego), widowiska, świąteczne parady, wizyty św. Mikołaja, zimowe animacje i codzienne otwieranie okienek kalendarza adwentowego. To nie wszystko. Będą ciekawostki z życia lasu, pogadanki i pokazy ptaków drapieżnych, "muzyka lasem malowana" - to atrakcje przygotowane przez Pomorskich Leśników w ramach „Świątecznej edukacji”.

/ Materiały prasowe

W Zbrojowni, w Świątecznej Pracowni, będą się odbywały warsztaty kreatywne dla dzieci, podczas których będzie można przygotować ozdoby i stroiki świąteczne, a także prezenty od serca - własnoręcznie zdobione świece czy leśną biżuterię. Będzie można także poukładać puzzle czy zagrać w gry planszowe.

Nie zabraknie łosia Lucka – tego mówiącego ludzkim głosem, opowiadającego łosiowe suchary zwierza znajdziecie w Łosiowym Zakątku przy ul. Bogusławskiego.

Zmiany w organizacji ruchu do 31 grudnia

Dla potrzeby organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego wyłączony z ruchu kołowego jest Targ Węglowy.

/ Materiały prasowe

Ulica Wojciecha Bogusławskiego staje się drogą jednokierunkową - na odcinku od ul. Okopowej do wysokości budynku banku BNP Paribas. Od strony ul. Podwale Przedmiejskie staje się ślepą uliczką, dojazd tylko do wysokości budynku BNP Paripas.

Dodatkowo w czasie weekendów tj. piątek godz. 17.00 – niedziela godz. 23.00, ulica Bogusławskiego będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego (na odcinku zajęcia pasa drogowego).

Dojazd do ul. Piwnej odbywa się ul. Św. Ducha oraz ul. Kozia (ul. Kołodziejska jest zamknięta dla ruchu).

W dniach 27.12 do 31.12 nastąpi demontaż infrastruktury jarmarkowej.