Podczas tegorocznych prac archeologicznych prowadzonych przy remontowanej Hali Targowej w centrum Gdańska archeolodzy natrafili na tzw. pochówki sanitarne. Jak poinformował Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, w ekshumowanych grobach znaleziono szczątki kilkudziesięciu osób, w tym francuskiego jeńca, którego udało się zidentyfikować dzięki nieśmiertelnikowi.

/ Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków (PWKZ) poinformował, że archeolodzy pracujący na Placu Dominikańskim w Gdańsku natrafili na tzw. pochówki sanitarne.

Pochówki sanitarne były stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istniało zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.

Jak wyjaśnił rzecznik PWKZ Marcin Tymiński, "to mogiły, w których złożono zmarłych i poległych w czasie działań wojennych w marcu 1945 roku. Powstały już po zakończeniu walk, podczas porządkowania miasta".

W grobach znajdowały się szczątki zarówno cywilów, jak i żołnierzy niemieckich. Po wydobyciu zostały one poddane analizie antropologicznej.

Większość pochowanych osób zginęła rozerwana wybuchami. Prawie wszyscy byli słabego zdrowia lub chorzy, o czym świadczyć może brak zębów trzonowych także u młodych osób. Przy szczątkach znaleziono również przedmioty osobiste - przekazał rzecznik.

Zidentyfikowany francuski jeniec

Wśród ekshumowanych szczątków archeolodzy natrafili na nieśmiertelnik, dzięki któremu udało się ustalić tożsamość jednej z ofiar. Okazało się, że był to francuski jeniec.

Archeolodzy są w kontakcie z wyznaczonym pełnomocnikiem Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie. Zgodnie z ustaleniami, pochówek odbędzie się na Cmentarzu Francuskim w Gdańsku. Jego termin jeszcze nie został ustalony - poinformował Tymiński.

Plac Dominikański to miejsce o bogatej historii archeologicznej. W 2005 roku dokonano tam jednego z najciekawszych odkryć w Gdańsku - piwnic będących pozostałością po XIII-wiecznym klasztorze dominikanów.

W miejscu tym powstał oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Piwnica Romańska, gdzie częścią ekspozycji jest ossuarium, czyli miejsce składowania kości zmarłych. Jak przekazał rzecznik, w czasie tegorocznych prac archeologicznych odkopano także pozostałą część ossuarium odkrytego w 2005 roku.

Ekshumacje po wojnie i prowizoryczne cmentarze

Teren przy Hali Targowej figurował w spisie prowizorycznych cmentarzy sporządzonym w 1947 roku. Według rzecznika, kilka lat po wojnie prowadzono tam ekshumacje, jednak były one pobieżne i niedokładne.

W spisie zaznaczono kilkadziesiąt takich lokalizacji na terenie miasta. Odkrycia archeologów rzucają nowe światło na dramatyczne wydarzenia z końca II wojny światowej i pozwalają przywrócić pamięć o ofiarach tamtych czasów.



