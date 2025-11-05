Porzucone w kartonie, głodne i przestraszone - w takim stanie odnaleziono kilka szczeniąt na leśnej drodze w Czyżowicach (Śląskie). Policja prowadzi śledztwo i apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu sprawcy tego okrutnego czynu.

W poniedziałkowe popołudnie policjanci z powiatu wodzisławskiego otrzymali zgłoszenie o porzuconych szczeniętach w Czyżowicach (woj. śląskie).

Zgłaszający, mieszkaniec jednej z okolicznych miejscowości, wskazał funkcjonariuszom dokładne miejsce - leśną drogę przy ul. Rogowskiej. Na poboczu, pomiędzy dwiema ławkami, znajdowało się kartonowe pudełko.

Mężczyzna, który usłyszał ciche skomlenie, postanowił sprawdzić, co się dzieje. Ku swojemu zdumieniu zobaczył kilka małych szczeniąt. Nie pozostał obojętny - zabrał je ze sobą do domu i natychmiast powiadomił odpowiednie służby.

Na miejsce przybyli policjanci. Zwierzęta trafiły pod opiekę lekarza weterynarii. Jak się okazało, były to 2-, 3-miesięczne mieszańce w dobrym stanie zdrowia, choć bardzo wygłodzone. Po nakarmieniu i zbadaniu pieski zostały przewiezione do schroniska dla zwierząt w Raciborzu, gdzie otrzymały niezbędną opiekę.

Policjanci próbują teraz ustalić osobę odpowiedzialną za porzucenie szczeniąt. Funkcjonariusze zwracają się do mieszkańców z apelem o pomoc.

"Wszystkie osoby, które mają informację na temat sprawcy tego zdarzenia, lub w dniu interwencji tj. 3 listopada, widziały kogoś w pobliżu miejsca, gdzie szczenięta zostały znalezione, są proszone o kontakt z dzielnicowym Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie sierżantem sztabowym Radosławem Szewczykiem osobiście lub telefonicznie: 723 653 693. Gwarantujemy anonimowość" - podkreślają funkcjonariusze.