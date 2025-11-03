​Sześć zarzutów usłyszał antyukraiński aktywista i patostreamer Piotr N. ps. Nazar. Jadący samochodem mężczyzna został zatrzymany w piątek przez gdyńskich policjantów. W jego organizmie wykryto zakazane substancje. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, dziś sąd będzie decydował w sprawie tymczasowego aresztu dla podejrzanego.

Paweł N. pseudonim Nazar / Facebook /

44-latek jest podejrzany o stosowanie gróźb; miał też publikować nagrania z "białą bronią". Kolejne zarzuty dotyczą propagowania przemocy oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym i wyznaniowym.

Mężczyzna naruszył też zakaz propagowania symboli wspierających rosyjską agresję na Ukrainę. Dodatkowo usłyszał zarzut bezprawnego ujawnienia danych osobowych pokrzywdzonego.

Nie jest wykluczone, że odpowie również za jazdę pod wpływem narkotyków. Podczas zatrzymania w jego organizmie wykryto THC; krew trafiła do badań.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, te sześć zarzutów dotyczy działań zatrzymanego w zeszłym tygodniu.

Ma on jednak na koncie o wiele więcej czynów popełnionych w przeszłości, za które będzie odpowiadał.

Zarzuty, które dotąd usłyszał, idą w dziesiątki. Dziś okaże się, czy trafi do aresztu.