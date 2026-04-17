Już 19 kwietnia 2026 roku Gdańsk ponownie zamieni się w biegową stolicę Polski. Energa Gdańsk Maraton przyciągnie tysiące zawodników z całego kraju, oferując nie tylko sportowe emocje, ale też niezapomnianą podróż przez najbardziej malownicze zakątki miasta wolności. Zobacz, co czeka uczestników tegorocznej edycji!

Energa Gdańsk Maraton 2026 to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz największych imprez sportowych w Polsce. Pod hasłem "Biegnij w mieście wolności!" uczestnicy wyruszą na królewski dystans 42,195 km, rozpoczynając i kończąc bieg na imponującym stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Trasa maratonu poprowadzi przez historyczne i nowoczesne oblicza miasta, łącząc sportowe wyzwanie z niezwykłą atmosferą Gdańska.

Energa Gdańsk Maraton 2026: Trasa pełna symboli i nowości

Tegoroczna trasa maratonu została wzbogacona o trzy nowe atrakcje. Biegacze po raz pierwszy przebiegną przez zwodzoną kładkę na Ołowiankę, obok Filharmonii Bałtyckiej oraz Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. To jednak nie koniec atrakcji - na trasie znajdą się także takie punkty jak Europejskie Centrum Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców, Główne Miasto z legendarnym pomnikiem Neptuna, hala Ergo Arena, nadmorski pas oraz molo w Brzeźnie.

Organizatorzy podkreślają, że słuchają głosu uczestników i każdego roku wprowadzają zmiany, które mają uczynić wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym. Nad każdym szczegółem czuwa doświadczony sztab, dbając o bezpieczeństwo i komfort zawodników oraz kibiców.

Energa Gdańsk Maraton 2026: Rekordowa frekwencja i energia debiutantów

Zainteresowanie Energa Gdańsk Maratonem rośnie z roku na rok. W poprzedniej edycji na pełnym dystansie wystartowało ponad 1500 biegaczy, z czego aż 900 osób zadebiutowało w maratonie. W 2026 roku na listach startowych znajduje się już prawie 2500 nazwisk, a liczba ta stale rośnie. Wśród nich jest ponad 800 debiutantów, którzy po raz pierwszy zmierzą się z królewskim dystansem.

Wydarzenie to nie tylko maraton - organizatorzy przygotowali także rywalizację sztafet 4-osobowych, bieg na 5 kilometrów "Czaniecka Piątka", a także Junior Energa Gdańsk dla najmłodszych uczestników w wieku od 1 do 15 lat. W zeszłym roku w tych dodatkowych biegach wzięło udział setki osób, co pokazuje, jak szerokie grono przyciąga ta impreza.

Energa Gdańsk Maraton to nie tylko rywalizacja sportowa, ale także wielkie święto dla mieszkańców i kibiców. Wydarzenie integruje lokalną społeczność, zachęca do aktywności fizycznej i promuje zdrowy styl życia. Organizatorzy podkreślają, że atmosfera panująca na trasie jest wyjątkowa - doping kibiców, wsparcie wolontariuszy i energia zawodników niosą przez kolejne kilometry wszystkich uczestników.

Energa Gdańsk Maraton 2026: Miasto gotowe na biegowe wyzwanie

Wszystko wskazuje na to, że Energa Gdańsk Maraton 2026 zapisze się jako kolejna rekordowa edycja. Uczestnicy mogą liczyć na doskonale przygotowaną trasę, liczne atrakcje oraz wsparcie zarówno ze strony organizatorów, jak i mieszkańców miasta. Zapisy wciąż trwają, a lista startowa zapełnia się w szybkim tempie. To idealny moment, by dołączyć do grona biegaczy i przeżyć niezapomnianą przygodę w sercu Gdańska.