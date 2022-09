​Trwają końcowe testy automatyki na Moście Stągiewnym. Ze względów bezpieczeństwa inwestor zdecydował o zamknięciu obiekt dla ruchu pieszego w godzinach porannych. Utrudnienia potrwają do 23 września - poinformował Urząd Miasta Gdańska.

Most Stągiewny / Urząd Miasta Gdańska /

W czasie trwania testów piesi będą mogli korzystać z kładki tymczasowej.

Od początku października planowane jest udostępnienie Mostu Stągiewnego dla ruchu kołowego i uruchomienie zwodzenia mostu, które będzie się odbywało "na żądanie" jednostek pływających.

Most Stągiewny jest ważnym punktem komunikacyjnym w historycznym centrum Gdańska. Ulica Stągiewna - jako deptak - to przedłużenie ulicy Długiej i Długiego Targu. Wieńczy ją most, po którym można swobodnie przejść z Wyspy Spichrzów na drugi brzeg Motławy - do ulic Szafarnia, przy której znajduje się Marina Gdańska oraz ulica Długie Ogrody.

Most po modernizacji został otwarty dla pieszych w lipcu, a w pełni w sierpniu. Dzięki przeprowadzonym pracom i przekształceniu mostu w przeprawę zwodzoną możliwe było powiększenie mariny na Motławie. Teraz zacumować może tam o 60 łodzi więcej, bo jachty mogą cumować, także po jego południowej stronie.