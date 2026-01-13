Siedem lat mija dziś od zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Sprawca w trakcie finału WOŚP 13 stycznia 2019 roku, niepowstrzymywany przez nikogo, wbiegł na scenę i dźgnął go nożem. Do tego wstrząsającego, bezprecedensowego ataku doszło w czasie odliczania do tzw. Światełka do nieba. 53-letni Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia.

Zdj. archiwalne: uroczystość zaprzysiężenia prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na trzecią kadencję, kwiecień 2006, Gdańsk; Akcja "Stop hejt" na Placu Solidarności w Gdańsku, styczeń 2025 / Stefan Kraszewski/Marcin Gadomski / PAP

13 stycznia 2019 roku w trakcie trwającego w Gdańsku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ówczesny prezydent Gdańska, 53-letni Paweł Adamowicz, zwrócił się do zebranych na Targu Węglowym: To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności.

Po słowach Adamowicza rozpoczęło się tradycyjne odliczanie przed "Światełkiem do nieba". Na scenę, niepowstrzymywany przez nikogo, wbiegł nieznany wówczas mężczyzna i zadał prezydentowi kilka ciosów nożem. Zamachowiec wyrwał następnie mikrofon konferansjerowi i powiedział: Halo! Halo! Nazywam się Stefan Wilmont, siedziałem niewinny w więzieniu, siedziałem niewinny w więzieniu. Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz.

Prezydenta reanimowano na scenie. Później przewieziono karetką do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie przeprowadzono operację. 14 stycznia, po kilku godzinach od operacji, do dziennikarzy ustawionych przed budynkiem szpitala wyszli lekarze i ogłosili, że "przegrali walkę o życie pana prezydenta".

Tysiące mieszkańców Gdańska żegna swojego prezydenta, oglądając transmisję pogrzebu, który odbył się w Bazylice Mariackiej, 19 stycznia 2019 / Tomasz Waszczuk / PAP

/ Leszek Szymański / PAP

Jak podała wówczas prokuratura, "bezpośrednią przyczyną śmierci był wstrząs krwotoczny współistniejący między innymi ze wstrząsem kardiogennym i niewydolnością wielonarządową będącymi następstwem krwotoku wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych, głównie z dwumiejscowego uszkodzenia ściany serca".

Po śmierci Adamowicza prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzję o żałobie narodowej, która trwała od 18 do 19 stycznia 2019 roku.

Pogrzeb Adamowicza odbył się 19 stycznia. Urna z prochami prezydenta Gdańska spoczęła w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Kim jest zabójca Pawła Adamowicza?

Sprawcą zamachu na prezydenta Gdańska okazał się blisko 27-letni wówczas Stefan Wilmont, który miesiąc przed atakiem wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę 5,5 roku pozbawienia wolności za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Mężczyzna wtargnął do czterech placówek bankowych. Zrabowane przez niego kwoty nie były wysokie: od 2,5 tys. do 6,8 tys. zł. Pieniądze te mężczyzna wydawał – jak sam mówił – "na taksówki, jedzenie i kasyno".

Po zatrzymaniu prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty, a sąd zadecydował o jego aresztowaniu. W styczniu 2024 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska i prawomocnie skazał Wilmonta na dożywocie. Sąd jednocześnie zmienił wcześniejsze nieprawomocne uzasadnienie wyroku i uznał, że Adamowicz nie był przypadkową ofiarą oskarżonego.

Gdańsk pamięta

We wtorek, w siódmą rocznicę zamachu na prezydenta Gdańska, zaplanowano m.in. Dzień Patrona upamiętniający inicjatora powstania Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza, symboliczne formowanie wielkiego serca ze zniczy ku pamięci prezydenta Gdańska, połączone z młodzieżową akcją "Nie chcemy hejtu", a także ogłoszenie laureata Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza przyznawanej osobom i organizacjom przeciwdziałającym nietolerancji, mowie nienawiści i naruszeniom praw człowieka.

Wieczorem o godz. 19.00 przy płycie pamiątkowej między Katownią a Złotą Bramą zostaną złożone kwiaty. Z carillonu Ratusza Głównego Miasta zabrzmi utwór "The Sound of Silence". Następnie uczestnicy przejdą do Bazyliki Mariackiej, gdzie o godz. 19.30 odbędzie się modlitwa międzywyznaniowa i złożenie kwiatów przy grobie Pawła Adamowicza.