Poznaliśmy nominacje do Złotych Globów 2026. Wśród faworytów znalazły się filmy „Jedna bitwa po drugiej”, „Hamnet” oraz „Tajny agent”. Ceremonia rozdania nagród odbędzie się 11 stycznia 2026 roku.

Christoph Waltz i Oscar Isaac na premierze nominowanego do Złotych Globów filmu "Frankenstein" / HENRY NICHOLLS/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl .

Najlepszy dramat – mocna konkurencja

W kategorii "Najlepszy film dramatyczny" o statuetkę powalczą:

"Frankenstein"

"Hamnet"

"To był zwykły przypadek"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

Wśród nominowanych do nagrody dla najlepszego aktora w dramacie znaleźli się m.in. Joel Edgerton ("Sny o pociągu"), Oscar Isaac ("Frankenstein") i Michael B. Jordan ("Grzesznicy"). Wśród aktorek szansę na statuetkę mają Jessie Buckley ("Hamnet"), Jennifer Lawrence ("Zgiń kochanie") oraz Julia Roberts ("Po polowaniu").

Komedia i musical – kto najbardziej rozbawi widzów?

W kategorii "Najlepsza komedia lub musical" nominowano:

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Wielki Marty"

"Bez wyjścia"

"Nowa fala"

"Jedna bitwa po drugiej"

O tytuł najlepszego aktora w tej kategorii powalczą m.in. Timothée Chalamet ("Wielki Marty"), Leonardo DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej") i George Clooney ("Jay Kelly"). Wśród aktorek wyróżniono m.in. Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła"), Cynthię Erivo ("Wicked: Na dobre") i Emmę Stone ("Bugonia").

Najważniejsze nazwiska i twórcy

Wśród reżyserów nominowanych do Złotego Globu znaleźli się m.in. Paul Thomas Anderson ("Jedna bitwa po drugiej"), Guillermo del Toro ("Frankenstein") i Chloe Zhao ("Hamnet"). W kategorii najlepszy scenariusz doceniono m.in. Paula Thomasa Andersona, Ronalda Bronsteina i Josha Safdiego.

Serialowe emocje

Wśród seriali dramatycznych nominowano m.in. "Dyplomatkę", "The Pitt", "Jedyną" i "Biały Lotos". W kategorii komedii i musicalu wyróżniono "Misję: Podstawówka", "The Bear" i "Hacks". Wśród aktorów i aktorek serialowych szansę na nagrody mają m.in. Sterling K. Brown, Gary Oldman, Bella Ramsey, Kristen Bell i Selena Gomez.

Ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 11 stycznia 2026 roku. Pełną listę nominacji można zobaczyć na oficjalnej stronie Złotych Globów .

Złote Globy to jedne z najważniejszych nagród filmowych i telewizyjnych na świecie, przyznawane corocznie przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej (HFPA), od 2024 roku przez Golden Globe Foundation. Statuetki wręczane są od 1944 roku i uznawane są za ważny prognostyk przed Oscarami. Nagrody przyznawane są w kilkunastu kategoriach, zarówno dla filmów, jak i seriali, w tym za najlepszy film dramatyczny, komedię lub musical, a także za role aktorskie i reżyserię. Ceremonia wręczenia Złotych Globów co roku przyciąga uwagę mediów i gwiazd z całego świata.