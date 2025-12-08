26 lat więzienia - taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Gdańsku wobec Tomasza K. 35-latek był oskarżony o zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku oraz sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym w Mezowie na Kaszubach w woj. pomorskim. Mężczyzna będzie musiał też zapłacić odszkodowania najbliższym zamordowanej żony Jolanty K.

Sprawca umieścił ciało żony w samochodzie i pozostawił auto na przejeździe kolejowym, gdzie w pojazd uderzył pociąg / KPP Kartuzy / Policja

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Tomasza K. na 26 lat więzienia za zabójstwo żony i upozorowanie jej śmierci w wypadku.

Do zbrodni doszło 10 stycznia 2024 roku w Mezowie na Kaszubach.

Mężczyzna zabił żonę młotkiem w salonie kosmetycznym.

Sprawca umieścił ciało żony w samochodzie i pozostawił auto na przejeździe kolejowym, gdzie w pojazd uderzył pociąg relacji Kartuzy - Gdańsk-Wrzeszcz.

Motywem zbrodni był rozpad małżeństwa, z którym Tomasz K. nie mógł się pogodzić.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Do zbrodni doszło wieczorem 10 stycznia 2024 roku. W Mezowie na przejeździe kolejowym pociąg relacji Kartuzy - Gdańsk-Wrzeszcz zderzył się ze skodą fabią. W pojeździe, na siedzeniu kierowcy, było ciało kobiety. Jak się później okazało, wcześniej zamordował ją mąż i upozorował wypadek . Przyznał się do zbrodni.

Prokurator Anna Grzech z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wnioskowała o dożywocie dla 34-latka i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 40 lat więzienia. Podkreśliła, że sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości i jest też oparte na materiale dowodowym, m.in. filmie z monitoringu i na materiałach DNA.



Tomasz K. w końcowym słowie stwierdził, że wszystkich przeprasza i nie ma godziny, żeby nie żałował zbrodni.

Nie mógł pogodzić się z rozpadem małżeństwa

Prokuratura ustaliła, że wypadek kolejowy w Mezowie na Kaszubach został upozorowany w celu zatarcia śladów zabójstwa. 10 stycznia 2024 roku Tomasz K. przyjechał do salonu kosmetycznego swojej żony. Tam doszło do kłótni. Kiedy kobieta próbowała połączyć się z numerem alarmowym 112, mężczyzna zaatakował ją młotkiem i zadał 11 ciosów. Następnie umieścił zwłoki w bagażniku skody i pojechał na przejazd kolejowy w Mezowie. Tam zostawił ciało żony na miejscu kierowcy pojazdu i pozostawił na przejeździe kolejowym. Około godziny 20:30 w pojazd uderzył pociąg relacji Kartuzy - Gdańsk-Wrzeszcz.



Motywem morderstwa był rozpad małżeństwa. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić.



Tomasz K. nie chciał być doprowadzony z aresztu na ogłoszenie werdyktu. Nie było go w poniedziałek na sali rozpraw.



Wyrok jest nieprawomocny.