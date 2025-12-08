Paramount Skydance ogłosił w poniedziałek próbę wrogiego przejęcia Warner Bros. Discovery. Oferta opiewa na 108 miliardów dolarów i przewiduje zakup całej spółki, w tym znanych kanałów telewizyjnych, takich jak CNN i TVN. Propozycja została skierowana bezpośrednio do akcjonariuszy z pominięciem zarządu WBD.

/ Shutterstock





Paramount Skydance złożył publiczną, wrogą ofertę przejęcia Warner Bros. Discovery (WBD).

Propozycja opiewa na 108 miliardów dolarów, czyli o 26 miliardów więcej niż wcześniejsza oferta Netfliksa.

Oferta dotyczy zakupu całej spółki, wraz z kanałami telewizyjnymi, takimi jak CNN i TVN.

Paramount zdecydował się na pominięcie zarządu WBD po braku zaangażowania w negocjacje.

Akcjonariuszom zaoferowano 30 dolarów za każdą akcję, co jest o 2,25 dolara więcej niż w przypadku propozycji Netfliksa.

W poniedziałek Paramount Skydance ogłosił, że zamierza przejąć Warner Bros. Discovery, oferując akcjonariuszom 30 dolarów za każdą akcję. Oferta została złożona publicznie, z pominięciem zarządu WBD, który - jak podkreślono w komunikacie - nie wykazał znaczącego zaangażowania w dotychczasowe negocjacje. Paramount zaznaczył, że jego propozycja stanowi "zdecydowanie lepszą alternatywę" dla akcjonariuszy.

Paramount Skydance przebija ofertę Netfliksa, proponując o 2,25 dolara więcej za akcję oraz przejęcie całej spółki, w tym wszystkich kanałów telewizyjnych. Łączna wartość oferty wynosi 108 miliardów dolarów, co stanowi aż o 26 miliardów więcej niż propozycja konkurenta.

W przypadku akceptacji oferty przez akcjonariuszy, Paramount Skydance przejmie pełną kontrolę nad Warner Bros. Discovery. Oznacza to również przejęcie popularnych kanałów telewizyjnych, takich jak CNN i TVN, co może mieć istotny wpływ na globalny rynek medialny.

Oferta Netfliksa

Pod koniec zeszłego tygodnia światowe media obiegła wiadomość o jednej z największych transakcji w historii branży rozrywkowej. Netflix, największa na świecie platforma streamingowa, zdecydowała się na zakup części hollywoodzkiego giganta Warner Bros. Discovery za niemal 83 miliardy dolarów. W ramach umowy Netflix miał przejąć m.in. DC Studios, stację HBO oraz serwis HBO Max.

Oferta Netfliksa nie dotyczyła jednak kanałów telewizyjnych, takich jak TVN czy CNN.

Reakcja rynku

Na razie nie wiadomo, jak na ofertę zareagują akcjonariusze Warner Bros. Discovery. Decyzja o pominięciu zarządu i skierowaniu propozycji bezpośrednio do właścicieli akcji może przyspieszyć proces decyzyjny. Eksperci podkreślają, że ewentualne przejęcie może znacząco zmienić układ sił w branży medialnej.