Specjalna komisja wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia związanego ze zbyt późnym zamknięciem rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy w woj. kujawsko-pomorskim. W momencie przejazdu pociągu pomiędzy otwartymi rogatkami znajdowało się kilka pojazdów. Do zdarzenia doszło w sobotę. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, ze wstępnych ustaleń komisji wynika, że dróżnik popełnił błąd.
- Do incydentu doszło w sobotę około godziny 15 na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszczą.
- Dróżnik nie opuścił rogatek na czas przejazdu pociągu PKP Intercity relacji Gdynia Główna - Zielona Góra Główna.
- W momencie przejazdu pociągu przez otwarte rogatki znajdowało się tam kilka pojazdów.
- Dróżnik był trzeźwy, ma 5-letni staż i przeszedł wszystkie wymagane szkolenia.
- Po incydencie został odsunięty od czynności służbowych.
Na razie nie wiadomo, dlaczego dróżnik nie opuścił rogatek na czas przejazdu pociągu. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy - przekazał RMF FM Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dróżnik ma 5-letni staż. Jak zapewnia spółka, przeszedł wszystkie wymagane szkolenia. Po sobotnim incydencie został odsunięty od czynności służbowych.
Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą postępowanie wyjaśniające. Sprawą zajęła się także policja.
O sprawie jako pierwszy napisał kolejowyportal.pl. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 15 na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej, niedaleko Bydgoszczy.
Dróżnik prawdopodobnie przedwcześnie rozpoczął procedurę otwierania rogatek. Nie uwzględnił, że zbliża się kolejny pociąg - informował portal. Był to skład PKP Intercity Gdynia Główna - Zielona Góra Główna.
W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, że w momencie przejazdu pociągu pomiędzy otwartymi rogatkami znajdowało się kilka pojazdów.
PKP PLK informuje nas, że w przyszłym roku planuje zakończenie prac, które poprawią poziom bezpieczeństwa na przejeździe w ciągu al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej.
"Wymienimy na nowsze urządzenia w postaci sygnalizatorów świetlnych oraz rogatek wraz z napędami. Na przejeździe zamontowane zostaną także kamery monitoringu wizyjnego. Obsługa przejazdu zostanie przeniesiona do nastawni dysponującej na stacji Nowa Wieś Wielka" - przekazał Przemysław Zieliński.
Zakończenie tych prac planowane jest na czerwiec 2026 roku.