Specjalna komisja wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia związanego ze zbyt późnym zamknięciem rogatek na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej koło Bydgoszczy w woj. kujawsko-pomorskim. W momencie przejazdu pociągu pomiędzy otwartymi rogatkami znajdowało się kilka pojazdów. Do zdarzenia doszło w sobotę. Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, ze wstępnych ustaleń komisji wynika, że dróżnik popełnił błąd.

Dróżnik nie opuścił rogatek na czas przejazdu pociągu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Do incydentu doszło w sobotę około godziny 15 na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej pod Bydgoszczą.

Dróżnik nie opuścił rogatek na czas przejazdu pociągu PKP Intercity relacji Gdynia Główna - Zielona Góra Główna.

W momencie przejazdu pociągu przez otwarte rogatki znajdowało się tam kilka pojazdów.

Dróżnik był trzeźwy, ma 5-letni staż i przeszedł wszystkie wymagane szkolenia.

Po incydencie został odsunięty od czynności służbowych.

Na razie nie wiadomo, dlaczego dróżnik nie opuścił rogatek na czas przejazdu pociągu. Mężczyzna w chwili zdarzenia był trzeźwy - przekazał RMF FM Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dróżnik ma 5-letni staż. Jak zapewnia spółka, przeszedł wszystkie wymagane szkolenia. Po sobotnim incydencie został odsunięty od czynności służbowych.

Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą postępowanie wyjaśniające. Sprawą zajęła się także policja.

Kilka pojazdów między otwartymi rogatkami

O sprawie jako pierwszy napisał kolejowyportal.pl. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 15 na przejeździe kolejowo-drogowym w Nowej Wsi Wielkiej, niedaleko Bydgoszczy.

Dróżnik prawdopodobnie przedwcześnie rozpoczął procedurę otwierania rogatek. Nie uwzględnił, że zbliża się kolejny pociąg - informował portal. Był to skład PKP Intercity Gdynia Główna - Zielona Góra Główna.

W sieci pojawiło się nagranie z tego zdarzenia. Widać na nim, że w momencie przejazdu pociągu pomiędzy otwartymi rogatkami znajdowało się kilka pojazdów.

Prace, które mają poprawić bezpieczeństwo

PKP PLK informuje nas, że w przyszłym roku planuje zakończenie prac, które poprawią poziom bezpieczeństwa na przejeździe w ciągu al. Pokoju w Nowej Wsi Wielkiej.

"Wymienimy na nowsze urządzenia w postaci sygnalizatorów świetlnych oraz rogatek wraz z napędami. Na przejeździe zamontowane zostaną także kamery monitoringu wizyjnego. Obsługa przejazdu zostanie przeniesiona do nastawni dysponującej na stacji Nowa Wieś Wielka" - przekazał Przemysław Zieliński.

Zakończenie tych prac planowane jest na czerwiec 2026 roku.