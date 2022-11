Gwiazdy sportu olimpijskiego poprowadziły specjalną lekcję wychowania fizycznego dla 500 dziewczyn w ERGO Arenie. „Chcemy naszą pasję przekazać dziewczynom z Trójmiasta” – mówi Otylia Jędrzejczak, która zorganizowała w Gdańsku ostatnią tegoroczną odsłonę akcji „Mistrzynie w Szkołach”.

Główny cel akcji to zachęcenie dziewcząt do licznego udziału w lekcjach wychowania fizycznego.

Pokazujemy dziewczynom, że poprzez aktywność fizyczną, która nie musi być wielkim wysiłkiem, chodzi o nawet 30 minut ruchu dziennie, mogą się lepiej poczuć. Dziewczyny w tej grupie wiekowej rezygnują z lekcji WF, dojrzewają, pojawia się miesiączka. To niełatwy czas. Mówimy tu, że bycie kobietą, stawanie się kobietą to nie jest coś złego, to coś wyjątkowego - mówi Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu, z którą rozmawiała Sylwia Kwiatkowska Łaźniak z RMF MAXX.

Jesteśmy tu nie tylko po to, żeby zachęcić dziewczyny do ćwiczenia na lekcjach WF, choć jest z tym problem w obecnych czasach. Chcemy zaszczepić tu w Gdańsku bakcyla prawdziwego sportu, który może być w przyszłości ich zawodem. Może to one będą w przyszłości mistrzyniami -dodaje Iga Baumgart-Witan, wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

Na specjalną lekcję wychowania fizycznego w gdańskiej ERGO Arenie, przyjechały cztery mistrzynie sportu, które mają na swoim koncie największe sukcesy m.in. podczas igrzysk olimpijskich.

Do Ergo Areny przyjechały - mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz wicemistrzyni olimpijska w sztafecie żeńskiej 4x400 metrów z Tokio Iga Baumgart-Witan, srebrna i trzykrotna brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio, Londynie i Rio de Janeiro w sprincie kajakowym Karolina Naja, drużynowa wicemistrzyni olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka oraz oczywiście Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska w pływaniu.

Mistrzynie przez 45 minut ćwiczyły z uczennicami pod okiem renomowanej trenerki personalnej, a następnie odpowiadały na pytania.

Fajnie nauczyć się czegoś nowego, jestem bardzo podekscytowana. Zapamiętam to spotkanie do końca życia - powiedziała nam jedna z uczennic z Gdańska.

Gdańska lekcja z mistrzyniami w sali treningowej ERGO Areny była szóstą tegoroczną odsłoną akcji "Mistrzynie w Szkołach". Poprzednie odbyły się Świeciu, Kołobrzegu, Nysie, Łodzi i Katowicach.