Małżeństwo z Krakowa przeżyło dramatyczne chwile podczas wspinaczki na szczyt Kebnekaise w Szwecji. Kobieta została całkowicie zasypana przez lawinę, pozostając pod śniegiem nawet 20 minut. Życie uratował jej mąż, który przy pomocy detektora lawinowego odnalazł i odkopał żonę.
Według relacji szwedzkich służb ratunkowych, które przytacza dziennik "Aftonbladet", do wypadku doszło podczas wspinaczki na szczyt Kebnekaise na północy kraju. Panowała wówczas słaba widoczność, dlatego małżeństwo z Krakowa zdecydowało się zrezygnować z próby zdobycia góry.
Wtedy zeszła szeroka na 200 metrów lawina, która porwała małżonków.
Szczęśliwie mężczyźnie udało się wydostać spod zwałów śniegu, po czym przy pomocy detektora lawinowego odszukał żonę, a następnie ją odkopał. Wykonał niesamowitą pracę - ona była ponad metr pod śniegiem - mówi Erik Lidström, dowódca akcji ratunkowej. To prawdziwa historia z happy endem - dodaje.
Według szacunków ratowników, kobieta mogła spędzić pod śniegiem nawet 15-20 minut. Sami ocenili, że to było około dziesięciu minut, ale przy takim poziomie adrenaliny trudno to dokładnie określić - zaznacza Lidström.
Po wydostaniu się spod śniegu para samodzielnie zeszła z gór i została przetransportowana do miejscowości Nikkaluokta, gdzie czekała na nich karetka. Lekarz zalecił kobiecie badania w szpitalu, jednak ta odmówiła, twierdząc, że czuje się dobrze.
Ratownicy podkreślają, że polskie małżeństwo było dobrze przygotowane i miało odpowiedni sprzęt lawinowy. Są przyzwyczajeni do poruszania się w środowisku alpejskim - podkreśla Erik Lidström.
Obecnie w szwedzkich górach obowiązuje wysoki stopień zagrożenia lawinowego, przez co lawiny mogą schodzić samoczynnie. Ratownicy apelują do turystów o ostrożność.