Na teren posesji jednej z mieszkanek gminy Czersk w Pomorskiem spadł niezidentyfikowany obiekt. "Na miejscu pracują służby. Powiadomiliśmy już m.in. Polską Agencję Kosmiczną" - poinformowała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka policji w Chojnicach, asp. Magdalena Zblewska. W środę Polska Agencja Kosmiczna podawała, że między godz. 4:46 a 4:48 doszło do "niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9 R/B". Na razie jednak służby nie potwierdziły, aby to, co spadło z nieba na Pomorzu, było częścią rakiety.

/ Policja Chojnice / Policja Niezidentyfikowany obiekt spadł w Czersku na Pomorzu W czwartek policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety mieszkającej w gminie Czersk w powiecie chojnickim na Pomorzu, że w staw na terenie jej posesji spadło coś, co świeciło, a przy uderzeniu spowodowało duży huk. Ma to być niezidentyfikowany obiekt. Policjanci zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Poinformowaliśmy Polską Agencję Kosmiczną, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, straż pożarną i inne służby - powiedziała RMF FM asp. Magdalena Zblewska z policji w Chojnicach. Obiekt miał wpaść do stawu i dopóki nie zostanie stwierdzone, czym dokładnie jest, nie zostanie wydobyty z wody. Sołtys Będźmierowic Joanna Morawska, przekazała, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Zwróciła uwagę, że w okolicy mieszka rodzina z dziećmi. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji - zaznaczyła. Służby odnajdują na terytorium Polski prawdopodobne szczątki rakiety W środę Polska Agencja Kosmiczna poinformowała, że między godz. 4:46 a 4:48 doszło do niekontrolowanego wejścia w atmosferę członu rakiety nośnej Falcon 9 R/B. Wystartowała ona z bazy lotniczej Vanderberg w Kalifornii 1 lutego i w środę spłonęła nad Polską. O tajemniczym obiekcie, który w środę rozświetlił niebo nad zachodnią Polską, od samego rana informowali nas słuchacze RMF FM. Dziwne zjawisko na niebie. Coś się rozbiło, coś bardzo dużego - mówił jeden z dzwoniących na Gorącą Linię RMF FM. Od środy służby odnajdują na terytorium polski szczątki obiektu, który najprawdopodbniej nie do końca spłonął w atmosferze nad Polską, a na linii Polska Agencja Kosmiczna-rząd trwa komunikacyjny chaos i przerzucanie się odpowiedzialnością za to, że nie udało się należycie ostrzec ludzi przed zagrożeniem. Niezidentyfikowane obiekty - możliwe szczątki Falcon 9 - miały zostać znalezione m.in. w okolicach Poznania. "Polska Agencja Kosmiczna wysłała ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu związanym z wejściem w atmosferę nad Polską rakiety Falcon 9 na nieaktualny adres resortu obrony" - podał w czwartek MON. Jak poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada, w ten sposób ministerstwo tłumaczy, dlaczego przez wiele godzin nie wiedziało o sprawie i nie wydało ostrzeżeń. Żadne służby jednak na razie nie potwierdziły, żeby niezidentyfikowany obiekt, który spadł w czwartek na Pomorzu był fragmentem rakiety. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy powinniśmy się obawiać kosmicznych śmieci? "Będzie ich coraz więcej"