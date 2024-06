W sezonie letnim na gdańskich plażach nad bezpieczeństwem będzie czuwało 70 ratowników. W Gdyni - 31, a w Sopocie 60. Pierwsze strzeżone kąpielisko zostało otwarte kilka dni temu w Sopocie. Pozostałe ruszają w piątek lub w pierwszy dzień lipca.

Plaża w Sopocie / Shutterstock

Gdańsk

Ratownicy z Gdańska sezon rozpoczną w piątek. "Na początku uruchomione zostaną kąpieliska Molo Gdańsk Brzeźno oraz Stogi" - przekazał rzecznik Gdańskiego Ośrodka Sportu Grzegorz Pawelec.

Dodał, że od 1 lipca będą działać wszystkie kąpieliska: Jelitkowo, Piastowska Jelitkowo, Hallera Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Sobieszewo, Orle, Świbno.

Przekłada się to na 1,3 tys. metrów linii brzegowej strzeżonej przez 70 ratowników.

Na czterech gdańskich kąpieliskach będą działały punkty medyczne: w Brzeźnie, Sobieszewie, Jelitkowie i na Stogach. Natomiast Gdańskie Centrum Ratownictwa Wodnego przy molo jest czynne całodobowo.

Na wyposażeniu ratowników jest: 6 łodzi motorowych, 2 skutery wodne, 5 pojazdów ATV, 13 łodzi wiosłowych, 6 kajaków, 6 desek oraz 10 hulajnóg.

"Dla młodych plażowiczów, którzy chcą uprawiać sporty plażowe, przygotowane zostaną boiska do siatkówki, piłki możnej oraz ręcznej. Tych będzie aż 29, zlokalizowanych przy każdym kąpielisku" - dodał Pawelec.

Od sezonu 2021 w Gdańsku funkcjonują plaże w pełni dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak również dla osób starszych czy rodzin z dziećmi. Specjalne udogodnienia zostały przygotowane w Gdańsku Brzeźnie, przy wejściu nr 50 (na wysokości Al. Gen. J. Hallera). Kolejne dwa takie miejsca powstały na Stogach (wejście nr 26) oraz w Jelitkowie (wejście nr 63).

Sopot

W Sopocie nad bezpieczeństwem wypoczywających będzie czuwać 60 ratowników WOPR w systemie zmianowym. Jak podał Marek Niziołek z sopockiego magistratu, pierwsze kąpielisko miejskie zostało otwarte 15 czerwca. Pozostałe kąpieliska zostaną otwarte 1 lipca.

"W rozpoczynającym się sezonie Sopot odda do dyspozycji mieszkańców i turystów 7 strzeżonych kąpielisk, każde o długości 100 m linii brzegowej" - przekazał i dodał, że cztery kąpieliska usytuowane są po stronie północnej molo, trzy po stronie południowej.

Zaznaczył, że strzeżone odcinki plaż nie tworzą linii ciągłej, zostały wytyczone na najchętniej odwiedzanych fragmentach plaż. Zapewnił przy tym, że ratownicy Sopockiego WOPR obserwujący plaże z siedmiu wież mają możliwość obserwacji także fragmentów niestrzeżonych. "Te obszary są również nadzorowane przez patrole ratowników grupy interwencyjnej" - dodał.

Kąpielisko miejskie, które ruszyło 15 czerwca, będzie czynne do 15 września, w godzinach od 9.30 do 19.30. Pozostałe sopockie kąpieliska będą czynne od 1 lipca do 31 sierpnia, z dyżurami ratowników w godzinach od 9.30 do 17.30.

Ratownicy mają do dyspozycji quady z przyczepką do transportowania osób poszkodowanych, motorówki i łódź kabinową, skutery wodne, a także drony z kamerami termowizyjnymi do poszukiwania osób w wodzie, defibrylatory AED i inny sprzęt niezbędny do udzielania pomocy medycznej.

Sopocka plaża miejska (wejście nr 23) przygotowana jest w tym sezonie dla osób z niepełnosprawnościami i innych osób o szczególnych potrzebach. Na kąpielisku jest szeroka kładka prowadząca w głąb plaży, toaleta i przebieralnie, opłukiwacze z wygodnym dojazdem, a także specjalna amfibia umożliwiająca kąpiel osobom z niepełnosprawnościami.

Gdynia

W Gdyni nad bezpieczeństwem kąpiących się będzie czuwało 31 ratowników. Miasto na swojej stronie internetowej podało, że Gdyńskie Centrum Sportu zorganizuje kąpieliska w czterech dzielnicach. Są to Babie Doły (100 m), Śródmieście (200 m), Redłowo (100 m) i Orłowo (100 m).

Sezon rozpocznie się w piątek na plaży w Śródmieściu oraz od 1 lipca na pozostałych kąpieliskach: Babie Doły, Redłowo i Orłowo.





"31 ratowników z Gdyńskiego Centrum Sportu wyposażeni jest w nowoczesny sprzęt, w tym łodzie motorowe, skuter ratowniczy z platformą, pojazdy ATV z przyczepą do ewakuacji oraz deski ratownicze RescueBoard. Na każdej plaży znajduje się również defibrylator AED" - zapewniono na stronie miasta.



W tym roku na wszystkich kąpieliskach pojawią się bojki ratownicze "Pamelki". Będą one dostępne dla plażowiczów na wypadek sytuacji awaryjnych, zwłaszcza poza godzinami pracy ratowników.





Gdyńskie plaże są dostosowane również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na plaży w Śródmieściu dostępny jest wózek kąpielowy umożliwiający transport po piasku i kontakt z wodą. Wózek można zamówić u ratownika od godz. 9.30 do 10.30





Z kolei na plażach w Śródmieściu i Orłowie umieszczone są specjalne kładki, które umożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich dotarcie bezpośrednio nad wodę.





Osoby odpowiedzialne za przygotowanie kąpielisk przypominają turystom i mieszkańcom wybierającym się na plaże, by ci kąpali się wyłącznie tam, gdzie jest bezpiecznie - nieopodal wież ratowniczych na terenie strzeżonych kąpielisk.

Warto pamiętać również o ściągnięciu aplikacji "Ratunek" oraz wpisaniu numeru ratunkowego nad wodą: 601-100-100.