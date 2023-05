Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego, w którym to uchylił on plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Decyzję o wniesieniu skargi do WSA podjęli radni sejmiku województwa pomorskiego pod koniec 2022 roku. Już wtedy Marszałek Województwa Pomorskiego deklarował: „Uchylony przez wojewodę plan byłby realnym narzędziem do ograniczenia wycinki drzew przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Kwestii ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nie odpuścimy!”.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM Teraz wojewoda ma 30 dni od momentu doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem na wniesienie skargi kasacyjnej. Lasy Państwowe rozpoczęły w grudniu ub.r. aktualizację Planu Urządzenia Lasu, który decyduje o gospodarce leśnej na 10 lat. W sytuacji, gdy wojewoda uchylił plan ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Państwowe nie musiały uwzględniać umieszczonych w nim zapisów. To mogło oznaczać dalsze, niekontrolowane wycinki i wyniszczanie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Znaczną część parków krajobrazowych w województwie pomorskim stanowią grunty Skarbu Państwa, znajdujące się na zasobie Lasów Państwowych. W województwie pomorskim stworzono 7 parków krajobrazowych, zaś dwa, położone częściowo w granicach regionu, są współtworzone z samorządami sąsiednich województw. 24 października 2022 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę Nr 583/XLVII/22 w sprawie ustanowienia Planu ochrony dla Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tym samym wydawało się, że podnoszone od kilku lat przez mieszkańców Trójmiasta i opinię publiczną problemy związane z prowadzoną intensywną wycinką drzew w tzw. płucach Trójmiasta, zostaną rozwiązane. 28 listopada 2022 roku okazało się, że z powodu nieuwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, wojewoda stwierdził nieważność Planu Ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.