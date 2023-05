15 maja w Sopocie ruszą kilkumiesięczne konsultacje społeczne dotyczące przyszłości sopockich lasów. Miasto chciałoby utworzenia na ich terenie rezerwatu. Ma to być sposób przeciwdziałania prowadzonej od lat na dużą skalę wycince drzew w trójmiejskich, w tym wypadku sopockich, lasach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sopockie lasy są częścią Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ta forma ochrony nie ogranicza jednak gospodarki leśnej i wycinek prowadzonych tam przez Lasy Państwowe. Samorząd chce spytać mieszkańców jakiej formy ochrony by sobie życzyli, ale także o to jakiej rekreacji chcą w sopockich lasach.

Zainspirowani do tego, aby zacząć rozmawiać o lasach i przeprowadzić konsultacje społeczne jesteśmy bezwzględnie przez mieszkańców. To mieszkańcy dają nam do zrozumienia, że las jest eksploatowany w sposób być może nadmierny. Chodzi oczywiście o wycinkę, jaka dzieje się na naszych ścieżkach i na naszych szlakach pieszych. Skala tej wycinki jest tak ogromna w ostatnich latach, że mieszkańcy bardzo często dają nam znać, że nie godzą się na to i chcą coś zrobić - mówi Aleksandra Gosk, sopocką radna odpowiadająca za konsultacje.

Jak wyjaśnia, jednym z pomysłów jest tworzenie rezerwatu i o to właśnie miasto chce zapytać mieszkańców. Wycinka drzew byłaby tam ograniczona, ale taka ochrona wiązałaby się także z innymi zakazami.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. O konsultacjach w sprawie ochrony sopockich lasów z radną Aleksandrą Gosk rozmawiał reporter RMF FM Kuba Kaługa

Należy liczyć się na przykład z ograniczeniem poruszania się po rezerwacie poza wyznaczonymi ścieżkami, czy też z zakazem wprowadzania na teren rezerwatu psów. Dlatego władze Sopotu chcą poznać opinię mieszkańców w kwestii zagospodarowania terenów leśnych, funkcji, które mają one pełnić oraz ich ochrony w formie rezerwatu - informuje Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.

Konsultacje społeczne w sprawie sopockich lasów mają być prowadzone od 15 maja do 30 września.

Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoja opinię poprzez ankietę konsultacyjną dostępną na stronie internetowej miasta. Ankietę można będzie złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, a także wysłać pocztą lub e-mailem na adres urzędu. W planie jest także przeprowadzenie w czerwcu i wrześniu czterech spotkań konsultacyjnych.