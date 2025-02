Do rana, a może nawet dłużej, potrwa walka z pożarem magazynu na Wyspie Portowej w Gdańsku. Ogień strawił już dwie trzecie zabytkowej hali byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. W środku jest ponad 1300 elektrycznych rowerów. Z żywiołem walczy około 150 strażaków. W mieście nie ma obecnie zagrożenia toksycznymi oparami, ale na wszelki wypadek mieszkańcy nie powinni otwierać okien. Z najnowszych informacji wynika, że jedna osoba trafiła do szpitala.

W hali były magazyny i warsztaty wielu firm. Pożarem została objęta m.in. znacząca część rowerów elektrycznych Mevo. W hali były jeszcze 162 rowery standardowe i tysiąc akumulatorów. Nie udało się ich wywieźć. Stwarzają teraz zagrożenie - mogą wybuchać i trudno się je gasi.

Część materiałów i sprzętu składowanego w magazynach ocalała. Udało się zawiadomić najemców hal, którzy w części, w której było jeszcze bezpiecznie, mogli wydostać swoje składowane przedmioty i materiały - poinformowała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

"Przerażajacy widok"

Jak informuje w komunikacie spółka Mevo, pożar nie wybuchł bezpośrednio w hali, gdzie były zimowane rowery i akumulatory. Policja będzie wyjaśniała, jak doszło do pożaru tych historycznych hal.



Widok jest przerażający. Te stare, stuletnie obiekty konają na naszych oczach - mówił jeden z mieszkańców Przeróbki.

Jak informuje reporter RMF FM, ogień bucha przez wybite okna, a nad halą wciąż unoszą się czarne kłęby dymu. Zawaliła się część dachu hali. Co chwilę dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej.

Sytuacja jest teraz na tyle stabilna, że trzymamy pożar w jednym miejscu. Ale jeszcze sporo godzin przed nami do końca działań - powiedział Stanisławowi Pawłowskiemu oficer prasowy pomorskiej straży pożarnej kpt. Jakub Friedenberger.

Jak dodawali strażacy, najważniejsze, aby ogień się nie rozprzestrzeniał. Stworzyli specjalną magistralę wodną. To jest główna magistrala, która nas wspomaga, oprócz sieci hydrantowej miejskiej, oprócz wody, którą mamy na pojazdach - mówi Friedenberger.

Niestety warunki nie sprzyjają walce z ogniem. Akcja jest bardzo trudna. Szybko zmieniający się kierunek i siła wiatru bardzo utrudniają prowadzenie działań. Musieliśmy kilkukrotnie zmieniać miejsce prowadzenia działań - mówił Marian Hinca, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego.

Z najnowszych informacji wynika, że jedna osoba trafiła do szpitala.

Apel do mieszkańców: Nie otwierajcie okien

W Gdańsku nie ma obecnie zagrożenia toksycznymi oparami w związku z pożarem, ale na wszelki wypadek mieszkańcy nie powinni otwierać okien - przekazał Marian Hinca.

Na miejscu jest grupa specjalistyczna z Gdyni, która prowadzi monitoring zdalny w różnych częściach miasta. Nie ma informacji, by były jakieś sytuacje niebezpieczne - podkreślił.

Wcześniej na terenie Gdańska uruchomiono alert.

"Uwaga! Pożar hali w dzielnicy Gdańsk Przeróbka. Dym może być toksyczny. Zamknij okna. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru w promieniu 1 km" - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa /

Kłęby dymu widoczne z kilku kilometrów

Zgłoszenie o pożarze magazynu przy ul. Siennickiej na Przeróbce służby dostały po 13:00. Właściciele magazynów i warsztatów znajdujących się w hali ze smutkiem obserwowali, co się dzieje.

Mój magazyn się nie pali, ale strażacy powiedzieli, że nie da się go uratować - mówi jeden z nich.

Czarne kłęby dymu, które unoszą się nad halą, widoczne są nawet z kilku kilometrów - widać je z Gdańska Głównego, Oliwy, Wrzeszcza, a nawet Oruni.

W akcji gaśniczej pomaga podnośnik. Z ogniem walczy 50 zastępów straży pożarnej.

Przed przyjazdem służb z budynku ewakuowało się około 60 osób.

Przyczyny pożaru ustalą policjanci i biegły z zakresu pożarnictwa.

Zdjęcie z miejsca pożaru / Gorąca Linia RMF FM

Jak długo potrwa akcja?

O to, ile jeszcze może potrwać akcja gaśnicza, był pytany w internetowym Radiu RMF24 komendant KW PSP Poznań Tomasz Wiśniewski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pożar hali w Gdańsku. "Budynek działa teraz jak piec kaflowy"

Według moich obliczeń akcja potrwa długo. Nie jesteśmy w stanie określić żadnych ram czasowych - odpowiedział strażak. Zwrócił też uwagę na specyfikę płonącego budynku.

To jest budynek murowany, do którego wnętrza strażacy dostępu nie mają. Nowoczesne hale, wielkokubaturowe wykonane w konstrukcji szkieletowej z płytą osłonową bardzo szybko ulegają uplastycznieniu i one składają się do środka. (...) Ten budynek będzie sztywno stał bardzo długo. Na razie działa jak piec kaflowy, od środka się wygrzewa i bardzo niebezpieczne efekty powstaną. Ta noc być nawet poniżej zera i wychładzanie tego muru będzie powodowało niebezpieczne efekty pracy tego betonu, tej cegły. Ona będzie pękać. Być może będziemy mieli zjawiska zawalenia się stropów, które też są żelbetowe - podkreślił.

Rzecznik Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcin Tymiński poinformował, że budynek dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego został wpisany do rejestru zabytków w 2002 roku. Podał, że oględziny inspektorów urzędu odbędą się po zakończeniu akcji gaśniczej, prawdopodobnie w piątek.

Artykuł jest aktualizowany

Wielogodzinna akcja strażaków. Pożar hali na Przeróbce Stanisław Pawłowski / RMF FM

Ogromny pożar w Gdańsku Gorąca Linia RMF FM