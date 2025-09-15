Gdynia ma nowe miasto partnerskie. Zostało nim tajwańskie Kaohsiung. Stosowną umowę podpisali prezydent Aleksandra Kosiorek i wiceprezydent Lo Ta-Sheng. Polskie miasto ma skorzystać na współpracy m.in. w obszarze systemów inteligentnego zarządzania transportem czy gospodarce morskiej.

Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek (P) i wiceprezydent miasta Kaohsiung Lo Ta-Sheng (L) podczas podpisania umowy o współpracy między Gdynią i tajwańskim Kaohsiungiem / Andrzej Jackowski / PAP

Umowa została podpisana w niedzielę 14 września w gdyńskim Muzeum Emigracji.

Kaohsiung jest miastem portowym i posiada port, który jest znakomicie zarządzany, znacznie większy od tego w Gdyni, więc tutaj też możemy uczyć się od naszych przyjaciół - informowała włodarz Gdyni Aleksandra Kosiorek.

Wiceprezydent Kaohsiung Lo Ta-Sheng wskazał, że podpisanie umowy partnerskiej ma za zadanie przyczynić się m.in. do rozwoju w aspekcie przemysłu innowacyjnego czy smart city.

Oprócz wspomnianych obszarów umowa dotyczy także współpracy m.in. w dziedzinie nauki i edukacji (wymiany edukacyjne pomiędzy mieszkańcami, placówkami oświatowymi i badawczymi działającymi na terenie obu miast), kultury (m.in. w zakresie współpracy pomiędzy instytucjami kultury, organizacji festiwali i imprez kulturalnych) czy turystyki i sportu.

Na zawarcie umowy musiała wyrazić zgodę Rada Miasta Gdyni, która podczas sesji głosowała nad uchwałą w tej sprawie.

Kaohsiung to trzecie co do wielkości miasto na Tajwanie i największe miasto portowe na wyspie. Znajduje się w jej południowej części. Liczba mieszkańców aglomeracji przekracza 2,7 mln.

Tajwańska metropolia będzie piętnastym miastem siostrzanym Gdyni. Ostatnim, z którym podpisano taką umowę, był ukraiński Żytomierz (2022 rok).

