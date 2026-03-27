Nawet rok więzienia grozi 38-latkowi z Węgier, który wtargnął na teren Elektrowozowni Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni. Mężczyzna fotografował pociągi. Odpowie za naruszenie miru domowego.

38-latek został zatrzymany we wtorek przy ul. Morskiej w Gdyni Chyloni. Ujęli go funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Mężczyzna fotografował pociągi na terenie należącym do Elektrowozowni SKM.

Ustalono, że zatrzymany to obywatel Węgier. Teren, na który wszedł 38-latek, jest ogrodzony i odpowiednio oznakowany jako niedostępny dla osób nieuprawnionych. Podczas czynności mężczyzna miał przy sobie m.in. sprzęt fotograficzny - poinformował rzecznik gdyńskiej policji asp. Marek Kobiałko.

Węgier odpowie za naruszenie miru domowego. Może zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet rocznym więzieniem.

Policja przypomina o trwającej akcji "Tor". Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach kolejowych i przeciwdziałanie nieuprawnionemu wchodzeniu na tereny infrastruktury kolejowej.