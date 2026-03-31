Szukasz żłobka lub przedszkola dla dziecka w Trójmieście? Zależy Ci na tym, żeby maluch był w dobrych rękach, jadł zdrowo i miał szansę na naturalną naukę angielskiego? Placówki KIDS&Co. w Trójmieście dają rodzicom spokój i pewność, że dziecko rozwija się w bezpiecznym, przyjaznym i dobrym środowisku. W Trójmieście jest kilka takich miejsc. Wszystkie pracują według tych samych, sprawdzonych standardów opieki.

Co nas wyróżnia?

W żłobkach i przedszkolach KIDS&Co. język angielski towarzyszy dzieciom przez cały dzień. Nie chodzi tu o dodatkowe zajęcia raz w tygodniu, lecz o codzienny kontakt z językiem w naturalnych sytuacjach - podczas posiłków, zabaw, piosenek i zajęć ruchowych. Obok opiekunów polskojęzycznych pracują tu nauczyciele anglojęzyczni, rozmawiający z maluchami wyłącznie po angielsku.

Takie podejście nazywa się immersją językową. Dzieci przyswajają język tak samo, jak uczą się mówić w ojczystym - intuicyjnie, bez stresu, przez osłuchanie i naturalne powtarzanie. Efekty są wyraźnie lepsze niż po standardowych lekcjach językowych raz czy dwa razy w tygodniu.

Program powstał z myślą o kompetencjach przyszłości

Dwujęzyczność jest w KIDS&Co. komponentem szerszego programu edukacyjnego. Placówki kładą nacisk na rozwijanie umiejętności, które dzieciom przydadzą się w dorosłym życiu, czyli krytycznego myślenia, kreatywności, samodzielności i radzenia sobie z emocjami. Dzieci uczą się uważności i efektywnego działania w grupie, a przede wszystkim - uczą się przez zabawę i bezpośrednie doświadczanie.

W programie stosuje się m.in. metodę "Skutecznego Zdziwienia", która wprowadza dzieci w czytanie i pisanie przez ciekawość, a nie przez mechaniczne ćwiczenia. Maluchy korzystają z nowoczesnych pomocy multimedialnych, biorą udział w eksperymentach i wycieczkach. Zajęcia dodatkowe dobierane są zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami każdego dziecka.



Zdrowe żywienie i bezpieczeństwo na co dzień

Rodzice cenią KIDS&Co. za podejście do żywienia. Dzieci codziennie otrzymują zbilansowane posiłki przygotowywane przez firmy cateringowe - bez cukrów i wysoko przetworzonej żywności, za to z warzywami, owocami, pełnoziarnistymi produktami i domowymi zupami. Przy alergiach pokarmowych menu jest indywidualnie dostosowywane.

Dla rodziców chyba najważniejszym kryterium jest bezpieczeństwo ich dzieci. W KIDS&Co. wejścia są zabezpieczone systemami kontroli dostępu, budynki są monitorowane, a wszystkie aktywności - w tym wyjścia i spacery - odbywają się według ustalonych procedur. Placówki stosują też standardy ochrony dziecka zgodne z polityką organizacji chroniących praw najmłodszych.

Nasze placówki w Trójmieście:

Mamy trzy placówki KIDS&Co. w Trójmieście - dwie w Gdańsku i jedną w Gdyni:

● Gdańsk - Alchemia, al. Grunwaldzka 413,

● Gdańsk - Alchemia II, al. Grunwaldzka 413,

● Gdynia - Redłowo, ul. Legionów 120D.

Rodzice pracujący na gdańskim Przymorzu lub w Gdyni mogą zostawić dziecko po drodze do pracy i odebrać je zaraz po jej zakończeniu. Wnętrza zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i pobudzaniu dziecięcej wyobraźni - są kolorowe, przemyślane i dostosowane do potrzeb najmłodszych. Dwie z trzech trójmiejskich lokalizacji oferują zarówno opiekę żłobkową, jak i przedszkolną, więc dziecko może przechodzić płynnie między etapami edukacji w tym samym, dobrze już sobie znajomym miejscu.

Zapisy przez cały rok i dofinansowania

Do placówek KIDS&Co. w Trójmieście można zapisać dziecko w dowolnym momencie roku. Wystarczy skontaktować się z nami i sprawdzić, czy są wolne miejsca.

Rodzice mogą skorzystać z rządowego programu "Aktywnie w żłobku" - dofinansowania do umowy żłobkowej dostępnego przez cały rok. Szczegółowe informacje o ewentualnych dodatkowych dotacjach miejskich dostępnych dla mieszkańców Gdańska i Gdyni znajdziesz na stronie kids-co.pl lub uzyskasz bezpośrednio od dyrekcji wybranej placówki.

Szczegóły oferty, możliwość wirtualnego spaceru po placówce i formularz zapisu znajdziesz na stronie kids-co.pl.