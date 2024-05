Fani Dawida Podsiadły zjadą w ten weekend nad morze. 1 i 2 czerwca jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów wystąpi na Polsat Plus Arena Gdańsk na scenie 360 stopni.

Dawid Podsiadło / Michał Murawski / Materiały prasowe

Trasa stadionowa Dawida Podsiadły to bezdyskusyjnie największe tego typu przedsięwzięcie w historii branży muzycznej w Polsce i jedno z największych w Europie. Jest to wyjątkowo duże wyzwanie pod względem logistycznym i organizacyjnym. Z uwagi na harmonogram prac - kiedy Dawid wchodzi na scenę w jednym mieście, my jesteśmy już w trakcie budowy drugiego setu konstrukcji w kolejnym. To ogromna skala - mówi Michał Fałat, producent trasy i prezes agencji East Eventz.

W czerwcu Dawid Podsiadło zagra jeszcze koncerty stadionowe we Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie.

Organizatorzy podają, że oba gdańskie koncerty Dawida Podsiadły rozpoczną się ok. godz. 21. O 17:00 nastąpi otwarcie bram dla osób z biletami Early Entrance, a pół godziny później zaczną być wpuszczani wszyscy pozostali uczestnicy koncertu.

W związku z koncertami wprowadzono zmiany w komunikacji miejskiej.

Uruchomione zostaną specjalne kursy linii 7 na skróconej trasie: Śródmieście SKM - Nowy Port Zajezdnia. W dniach 01.06 oraz dnia 02.06 w godz. 18:50 - 20:30 tramwaje linii 7 oraz 10 będą odjeżdżać będą z Dworca Głównego co 5 minut.

Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy linii 158 na skróconej trasie Wrzeszcz PKP - Polsat Plus Arena. W godz. 18.00 - 18.30 autobusy będą odjeżdżać co 10 minut, a w godz. 18:30 - 21:00 co 5 minut.



Więcej informacji organizacyjnych - dot. m.in. komunikacji miejskiej i parkingów - można znaleźć tutaj.

