Rośnie popularność pomp ciepła w ramach programu "Czyste powietrze". Urzędnicy mówią wręcz o boomie na takie rozwiązania. Tak przynajmniej wygląda to w Pomorskiem, gdzie złożono w tym roku rekordową liczbę wniosków o wymianę tzw. kopciuchów właśnie na pompę.

Coraz więcej osób chce wymienić piec węglowy na pompę ciepła / Shutterstock

W tym roku pompy ciepła cieszą się wyjątkową popularnością. Aż 1/4 wszystkich wniosków o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na pompę, licząc od początku trwania programu, czyli od 2018, złożona została właśnie w tym roku. Trudno nie wiązać tego z wojną, drożejącymi paliwami i trwającym kryzysem.

Zainteresowanie rośnie. Mamy nadzieję, że wynika ze świadomości, że są to nieemisyjne źródła ciepła. Można powiedzieć zeroemisyjne, bo pompa pobiera prąd oczywiście, więc ten prąd musi być gdzieś wyprodukowany, ale w naszym otoczeniu nie dochodzi do żadnych emisji - mówi Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przyznaje, że jesteśmy pod presją kryzysu, chociażby gazowego, co przekłada się na wybory potencjalnych wnioskodawców starających się o uzyskanie dofinansowania do likwidacji "kopciucha" i zamiany go na bardziej ekologiczne źródło ciepła. To fatalna sytuacja dla nas wszystkich, ale to jest też sytuacja, w której możemy sobie zdać sprawę z tego, że pewna efektywność ekonomiczna, idzie w parze też z efektywnością ekologiczną - podkreśla Gajda.

Posłuchaj całej rozmowy Kuby Kaługi z Szymonem Gajdą, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Jak tłumaczy prezes WFOŚiGW, po zmianach w programie, o dofinansowanie starać można się już nie tylko post factum, po inwestycji, ale także w formie zaliczki - do 50% wartości inwestycji. Dofinansowanie sięgnąć może nawet 79 tysięcy złotych. To maksymalny poziom. Potencjalny beneficjent musi jednak posiadać także własne środki, a te również mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy.

Technologia cały czas się rozwija. Mitem jest już to, że aby zainstalować wydajną pompę ciepła, trzeba posiadać dużą działkę. Urzędnicy zachęcają, by przyjrzeć się wnikliwie różnym typom rozwiązań. W tej chwili bardzo popularne są powietrzne pompy ciepła. One zajmują bardzo mało miejsca. To jest tak naprawdę niewielka skrzynka, którą montuje się przy domu. Ja również polecam zainteresowanie się innymi pompami np. tymi tradycyjnymi na glikol, które wymagają ułożenia na gruncie. To są ekonomicznie opłacalne w dłuższej perspektywie też rozwiązania energooszczędne. Te najprostsze rozwiązania, pompy ciepła powietrzne, jeżeli ktoś dysponuje małą działką, małym gruntem, niewielkim lokalem to z jego perspektywy mogą być najbardziej korzystne - podpowiada Gajda.

Zainteresowani mogą składać wnioski i pytać o szczegóły nie tylko w siedzibie funduszu w Gdańsku, ale w większości pomorskich gmin, które podpisały odpowiednie umowy z WFOŚiGW. Aktualnie w 93 gminach, w urzędach, działają już punkty konsultacyjne, w których uzyskać można informacji o programie "Czyste powietrze". Kolejnych 17 gmin już podpisało w tej sprawie umowy, ale jeszcze nie uruchomiły punktów konsultacyjnych.