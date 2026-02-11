Podczas najbliższego posiedzenia sejmowej komisji ds. służb specjalnych jednym z głównych tematów będzie sprawa kontaktów marszałka Włodzimierza Czarzastego oraz jego dostępu do tajnych danych. To efekt wniosku zgłoszonego przez posła PiS Zbigniewa Hoffmanna.

Włodzimierz Czarzasty podczas posiedzenia RBN / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Członek komisji, Marek Biernacki z PSL, podkreślił, że sprawa marszałka Czarzastego stała się impulsem do szerszej dyskusji na temat zasad dostępu do informacji niejawnych w polskim parlamencie.

Z inicjatywy posła Hoffmanna postanowiliśmy, żeby właśnie na naszej komisji w sposób specjalny omówić sprawę kontaktów pana marszałka Czarzastego. Będziemy też na jego przykładzie omawiać sprawę, kiedy powinna obowiązywać ustawa o ochronie informacji niejawnych i składanie ankiet bezpieczeństwa, a kiedy wystarczy jedynie dopuszczenie zapisane w innych ustawach - zaznaczył Biernacki.

Biernacki nie ukrywa, że temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Trzeba rozpocząć taką debatę, bo jest to problem systemowy i jednolicie to wyjaśnić - zaznaczył polityk.

W siedmioosobowej sejmowej komisji ds. służb specjalnych oprócz Biernackiego i Hoffmanna zasiadają: przewodniczący Kazimierz Plocke (KO), dwaj wiceprzewodniczący Zbigniew Konwiński (KO) i Krzysztof Tuduj (Konfederacja) oraz członkowie Mirosław Suchoń (Polska 2050) i Dariusz Wieczorek (Lewica), który w zastąpił w komisji Czarzastego, gdy ten objął fotel marszałka Sejmu.

Wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - to również jeden z punktów dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciele kancelarii prezydenta w ubiegłym tygodniu wskazywali na kontakt marszałka Sejmu z Rosjanką Swietłaną Czestnych, któremu poświęcona była niedawna publikacja "Gazety Polskiej".